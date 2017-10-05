Завтра в Казани ожидается небольшой снег и +1 градус

Завтра, 30 декабря, в Казани ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный слабый. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 градуса. На дорогах гололедица.