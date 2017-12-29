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Круизная компания задолжала более 2 миллионов рублей своим работникам

Круизная компания задолжала более 2 миллионов рублей своим работникам
16+
Фото: Wikimedia Commons
ProKazan.ru разбирался, почему 45 человек несколько месяцев не могут получить зарплату

В редакцию ProKazan.ru обратился директор круиза казанец Арман Яровиковский и сообщил, что ему и еще 44 работникам компании «Волга Лайн» несколько месяцев не выплачивают заработную плату. По подсчетам Армана, фирма должна более 2 миллионов рублей людям, которые работали на теплоходе «Свирский» летом 2017 года.

По словам нашего героя, проблемы с выплатой зарплат у фирмы начались уже в июле. Деньги выдавали с постоянными задержками, работники получили зарплату за июль только в конце августа. А выплаты за август они добиваются до сих пор.

Яровиковский не раз звонил в офис компании «Волга Лайн». Однако сотрудников «кормят завтраками», обещая все выплатить в скором времени. Исполнительный директор фирмы даже написал расписку с обещанием рассчитаться с работниками до 10 октября, однако этого не произошло.

Вместе с коллегой Яровиковский написал заявление в прокуратуру, в котором сообщил, что помимо заработной платы «Волга Лайн» задолжала около 2 миллионов рублей туристам за не оказанные услуги. Арман рассказал, что в начале сентября теплоход сломался и не доработал до конца навигации, однако путевки были уже проданы.  

Кроме того, наш герой некоторое время работал в офисе этой фирмы и выяснил, что у нее есть долги перед судовладельцем и компаниями-партнерами.

Через месяц после обращения из прокуратуры пришел ответ, в котором сообщалось, что компания не предоставила «необходимые документы и сведения для проведения проверки». Поэтому осуществить проверку оказалось невозможным и она была отложена на неопределенный срок. 

Компания «Волга Лайн» существует с 2016 года, то есть навигацию теплоходы компании осуществляли уже второй год. В данный момент офис и сайт работает, фирма ведет активную продажу туров на следующий год.

— Понятно, что могут быть какие-то убытки в первый год работы. Но фирме уже два года, а долги только растут. Я выяснил, что в прошлом году у них была такая же ситуация, и люди получили зарплату только к весне, — поясняет Яровиковский.

По словам директора круиза, оборот по двухпалубному теплоходу составляет 30 миллионов рублей, на его содержание нужно 25 миллионов. Он предполагает, что даже если фирма на следующий год продаст максимальное количество путевок и отдаст около 10 миллионов долгов за этот год, то опять будет в минусе уже по итогам 2018-го.

Еще одна проблема заключается в том, что никто из работников не был официально трудоустроен.

— Мы отдавали в начале навигации трудовые книжки, они все лето находились в офисе компании. А когда в конце сезона нам их принесли, они оказались чистые, незаполненные и без печати, — сетует Яровиковский. —  Но доказать, что мы действительно работали, сможем. Туристы нас всех хорошо знают, нам присылали благодарности, есть фото- и видеосъемка нашей работы. И у нас есть ведомости, за июнь и июль, в которых мы расписывались о получении зарплаты.

Ситуацию Армана и его коллег по нашей просьбе прокомментировал юрист Ильгиз Валеев:

— Подобные споры не редкость. При их рассмотрении в судах решающее значение будут иметь доказательства фактического осуществления трудовой деятельности на объектах работодателя. Учитывая описываемую массовость нарушений и совокупность имеющихся доказательств, работники имеют хорошие перспективы судебного разбирательства.

Юрист посоветовал работникам незамедлительно обратиться в суд, не дожидаясь результатов проверки деятельности работодателя надзорными органами.

С директором фирмы «Волга Лайн» редакции связаться не удалось. ProKazan.ru будет следить за дальнейшим развитием событий.

 

Виктория Абдуллина, 30.12.2017, 19:57
Тэги: Жалобы
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Комментарии

Горожанин30 декабря 2017, 20:30
Прокуратура не хочет свою работу выполнять, это глупая отписка, что фирма не предоставила документы, а прокурорские на что?!
Лучший комментарий
0
14
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Горожанин30 декабря 2017, 21:02
При том, что стоимость круиза явно, не бюджетная !!!
0
5
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Горожанин30 декабря 2017, 21:03
Шулай уҡ башҡа фекерҙәр булмаһа шуға кейәүгә бирергә вәғәҙә
6
0
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паа30 декабря 2017, 21:17
мда
1
0
Согласны с автором?
Горожанин30 декабря 2017, 22:10
Жена пилит: - ты когда-нибудь умрешь от своей водки
Он: - недавно был на кладбище.. " От жены", " От детей", " От коллектива" и ни одного " От водки"
2
3
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Горожанин30 декабря 2017, 23:32
Он ваш ''герой''? Хм, как странно.
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Горожанин31 декабря 2017, 01:16
Арманчик знатный заднепривод. Всегда плачется
0
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Горожанини31 декабря 2017, 04:36
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