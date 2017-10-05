Глава Минфина назвал рубль лучшей валютой для хранения сбережений

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях, отметив, что оснований для серьезного колебания национальной валюты в 2018 году нет, передают "Известия".

- Большая часть наших граждан тратит в рублях. У нас очень есть доходные рублевые инструменты, это и депозиты в надежных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин. Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня. Думаю, что оптимальный вариант — это наш рубль, — сказал Силуанов.

Министр отметил, что в следующем году на курсе рубля существенно не отразится колебание цен на нефть.

- Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала. Оснований для изменения курсовых соотношений мы сейчас не видим, — добавил глава Минфина.