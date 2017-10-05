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Глава Минфина назвал рубль лучшей валютой для хранения сбережений

Глава Минфина назвал рубль лучшей валютой для хранения сбережений
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Фото: kremlin.ru

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях, отметив, что оснований для серьезного колебания национальной валюты в 2018 году нет, передают "Известия".

- Большая часть наших граждан тратит в рублях. У нас очень есть доходные рублевые инструменты, это и депозиты в надежных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин. Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня. Думаю, что оптимальный вариант — это наш рубль, — сказал Силуанов.

Министр отметил, что в следующем году на курсе рубля существенно не отразится колебание цен на нефть.

- Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала. Оснований для изменения курсовых соотношений мы сейчас не видим, — добавил глава Минфина.

N. Vildanov, 29.12.2017, 13:27
Тэги: Деньги
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Комментарии

Дмитрий29 декабря 2017, 13:31
Ты что такое несешь яйцеголовый !? Какие рубли , вам веры нет уже давно ! Вы там в правительстве все пи-даболы ! Сам то наверняка в долларах хранит или в евро !!
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Горожанин29 декабря 2017, 13:37
Какие нах сбережения ?! От зарплаты до зарплаты , кое как..
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Нечто29 декабря 2017, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
Какие нах сбережения ?! От зарплаты до зарплаты , кое как..
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А иногда и кое как не получается
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Горожанин29 декабря 2017, 13:42
значит пора за валютой бежать :)
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Иван Арнольдович29 декабря 2017, 13:42
В наш сyгyбо меpкантильный век каждый индивидyм, в силy своих концепций и yнификаций, катастpофически мистифициpyя абстpакцию, имманентно эволюциониpyет в цеpебpальных сфеpах, находясь во власти своих феноменистических тенденций.
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герцог29 декабря 2017, 13:44
И ещё золото.
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Горожанин29 декабря 2017, 13:45
сам то, наверное все в офшорах небось хранит )))
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Горожанин29 декабря 2017, 13:52
при всем при том что в настоящее время минфин активно закупается долларами сша.

Ха. Ха. Ха.
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Горожанин29 декабря 2017, 13:55
какой лысый педик
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Горожанинн29 декабря 2017, 14:01
Можно подумать, что он мог другое что-то сказать
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Горожанин29 декабря 2017, 14:15
Во заливает
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Зуфар29 декабря 2017, 14:26
А лучший банк для сбережений ТатФондБАНК!!!!!!
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Горожанин29 декабря 2017, 14:34
А что думаете он разве может сказать чтоб хранили в другой валюте??? Да его сразу уволят... пока он в бюджете будет до хрипоты хвалить рубль, как только свалит за бугор запоет по другому !!!!!
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Рустем29 декабря 2017, 14:53
Только золото.если оно есть.и в Швейцарии. :-)
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Горожанин29 декабря 2017, 15:12
В долларах или в евро, на случай чего, чтобы свалить с этой страны:-D
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Горожанин29 декабря 2017, 15:16
У него зарплата около 2 млн.руб в месяц. Он понимает ли, что с 15000, что у большинства населения, хранить нечего. Уйдут когда нибудь эти миллионеры из правительства! Неадекватные суждения надоели.
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Горожансто29 декабря 2017, 15:57
А сам уже пятый дом за рубежом купил
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Горожанин29 декабря 2017, 16:15
А у меня лучшая банка трехлитровая, складывайте в нее, если емкости не хватит, еще банок достану.
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Горожанин29 декабря 2017, 16:19
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Горожанин29 декабря 2017, 16:23
Всех держит за дураков,при этом сам официально получая миллионы
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Горожанин29 декабря 2017, 16:28
Кстати, вот средняя зарплата будет какая мою сложить с его зарплатой! Хранить найду, где.
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Горожанин29 декабря 2017, 16:40
Дядь, а дядь! Да миллион! За что ты, получаешь 1,7 млн руб? А сколько.же.тогда получают чинуши рангом повыше? Столько, должен ассинизатор получать, который [***]
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игорь сидоров29 декабря 2017, 16:43
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Горожанин29 декабря 2017, 17:20
Он не вам сказал а ворам
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Горожанин29 декабря 2017, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
Какие нах сбережения ?! От зарплаты до зарплаты , кое как..
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У него лямсемсот в месяц вот он со своего кармана и фантазирует
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Горожанин29 декабря 2017, 18:24
А Путин получает 640 000 р/месяц и имеет ржавую волгу М-21, Димон еще меньше- 540 000 р и имеет уточку. Я бы на месте Силуминова поделился с этими, прямо нищими.
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Горожанин29 декабря 2017, 18:28
Неплохо огребает этот Силуминов - две з/платы Путина з/плата Медведева. Пашет , наверное, по 24 часа каждый день.
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Горожанин29 декабря 2017, 18:40
А у Улюкаева дома нашли не мало дензнаков, только 10% в рублях, остальные в валюте.
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