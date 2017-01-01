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Противостояние года:
татарский язык в школах стал добровольным
История противостояния родителей и Министерства образования началась после высказывания Владимира Путина о недопустимости принудительного изучения неродных языков. В школах республики стали писать заявления и отказываться от изучения татарского языка. Прокуратура выявила нарушения законодательства во всех школах РТ. Власти Татарстана добивались того, чтобы сохранить татарский обязательным в меньшим объеме, но федеральный центр настоял на перевод татарского в факультативный. После президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в отставку министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова.
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Герой года:
принципиальный лейтенант-«шпингалет»
В октябре депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин пожаловался на «лейтенантика» из ГИБДД, остановившего его авто. По выражениям политика, «маленький лейтенантик» посмел остановить его автомобиль, несмотря на табличку «Госдума» на лобовом стекле. Через несколько дней лейтенант полиции Марсель Бадуртдинов попал в центр еще одного скандала: он был сбит военным следователем из Саратова. А еще через месяц героя наградил медалью «За доблестный труд» Рустам Минниханов.
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Событие года:
Кубок Конфедераций и приезд Роналду
В июне в четырех городах России проешл турнир национальных сборных по футболу. В Казани на стадионе «Казань Арена» прошли четыре матча (Португалия — Мексика, Германия — Чили, Мексика — Россия, и полуфинал Португалия — Чили). Футбольные матчи Кубка конфедераций в Казани посетили более 155 тысяч болельщиков, включая 5 тысяч иностранных болельщиков. Одним из главных событий турнира стал приезд Криштиану Роналду в Казань. К его визиту город готовился заранее: на стене отеля, где проживали португальские футболисты, было нарисовано граффити с изображением Роналду. Нападающий сборной Португалии поблагодарил столицу РТ за прием.
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Возвращение года:
Курбан Бедыев вернулся в «Рубин
Экс-тренер «Ростова» согласился возглавить казанскую команду после того, как был расторгнут договор с испанским тренером Хави Грасия. Казанцы возлагали большие надежды на Возвращение Бердыева, ведь именно при нем «Рубин» получил самые значительные свои трофеи. Правда, ожидаемого результата это не принесло, сейчас «Рубин» находится примерно на такой же позиции, что и при Хави Грасия. Но есть и нюансы: если Гасия имел возможность покупать одного футболиста за другим, то Бердыев вынужден был сократить растраты клуба и продать нескольких игроков
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Обновление года:
Лебяжье восстановили
В Казани в ходе экореабилитации полностью осушили озеро Лебяжье. Озеро углубили на 3-4 метра, установили противофильтрационный экрана, а также уложили защитный слой грунта толщиной 0,5-0,7 м для создания основы под формирование природной экологической среды. Осенью озеро заново заполнили водой из озера Изумрудное. Планируется, что к лету 2018-го водоем будет существовать как полноценная самостоятельная система. Казанцы сами выберут, оставить ли территорию в нетронутом виде или превратить в парк.
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Цифра года:
100 млрд рублей потеряли татарстанские вкладчики
3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - «Татфондбанка» и связанных с ним «ИнтехБанка» и «Анкор банка». Уже в июле был лишен лицензии еще один банк - «Спурт». По последним данным, потенциальная сумма ущерба вкладчикам составляет 100 млрд рублей. До 28 февраля следующего года Агентство по страхованию вкладов будет выплачивать деньги клиентам, которые не получили страховое возмещение. Однако вероятно, что свои деньги не смогут вернуть множество клиентов.
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Утрата года:
ушли из жизни Хания Фархи и Альфия Авзалова
Этим летом в Татарстане простились сразу с двумя легендарными певицами татарской эстрады. Альфия Авзалова и Хания Фари ушли друг за другом с разницей в полтора месяца. По мнению деятелей культуры, обе певицы были ярчайшими представителями татарской культуры и «такие люди больше не повторятся».