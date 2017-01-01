Возвращение года:

Курбан Бедыев вернулся в «Рубин



Экс-тренер «Ростова» согласился возглавить казанскую команду после того, как был расторгнут договор с испанским тренером Хави Грасия. Казанцы возлагали большие надежды на Возвращение Бердыева, ведь именно при нем «Рубин» получил самые значительные свои трофеи. Правда, ожидаемого результата это не принесло, сейчас «Рубин» находится примерно на такой же позиции, что и при Хави Грасия. Но есть и нюансы: если Гасия имел возможность покупать одного футболиста за другим, то Бердыев вынужден был сократить растраты клуба и продать нескольких игроков