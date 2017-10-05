В аэропорту Казани вынужденно сели три самолета‍

Они не смогли приземлиться в других аэропортах из-за тумана

В Казани в аэропорту сегодня из-за тумана в других аэропортах Татарстана вынужденно приземлились три самолета, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Рейсом "Внуково – Бегишево" летели 178 пассажиров, рейсом "Шереметьево – Бегишево" 152 человека, а на самолете "Ноябрьск – Бугульма" – 52 человека.

В итоге пассажиров в Казани забрали автобусы: 90 человек уехали на двух автобусах в Челны, в Бугульму автобусом отправились 39 человек; еще 85 человек забрал с собой "Боинг", вылетевший в аэропорт "Бегишево".

Оставшиеся пассажиры покинули аэропорт сами.