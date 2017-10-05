Татарстан получит более 1 млрд рублей на лекарства для льготников

В 2018 году Татарстан из федерального бюджета получит 1,1 млрд рублей на лекарственные препараты для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Сообщается, что всего на эти цели между регионами распределены 31,6 млрд рублей. Больше всего денег получит Москва — 4,6 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство России в 2018 году выделит Татарстану 1,53 млрд рублей на безопасные дороги.