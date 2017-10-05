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В Казани предлагают сдать новогодние елки на корм козам

В Казани предлагают сдать новогодние елки на корм козам
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Фото: из архива ProKazan.ru

В Казани с 10 по 31 января будет работать бесплатный пункт приема новогодних елок, сообщают организатора пункта сбора.

- Любой желающий может принести новогоднее дерево в пункт и положить его в контейнер, который расположен по адресу — ул. Аделя Кутуя, 160, - говорится в сообщении.

Отметим, что елки пойдут на корм козам, которые любят хвойные ветки и кору.

Все собранные деревья отвезут на фермерское хозяйство в селе Шеланга Верхнеуслонского района РТ. 

Люция Кашапова, 29.12.2017, 09:42
Тэги: Новый год в Казани
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Комментарии

Горожанин29 декабря 2017, 09:57
Всё, обязательно поеду с Лентнградской с елкой на автобусе до.Адельки.Хлеб.за брюхом не ходит. Коммуняк с их идеологией самоинициативы нет.Организуйте Самосвал.и пусть ездит по районам, я даже ко времени из.дома выйду и вынесу елочку.
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герцог29 декабря 2017, 10:16
Надо их прежде через дробильную машину пропустить, а потом дать или топором-помню раньше при совке учеников гоняли кое-где веточный корм заготавливать даже шипы от роз отстригали ножницами и коровам-молоко пахло розами-нормально пилось
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григорий29 декабря 2017, 10:17
я тоже за то чтобы спецмашина с грузчиками собирала еловые в каждом районе.в специально отведенных местах
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Горожанин29 декабря 2017, 11:21
Козочки копытцы откинут :от мишуры , стекла , проводов и прочих , опасных укташений . АМИНЬ , им ,светлым и без грешным душам ,от таких Подарочек .
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Горожанин29 декабря 2017, 11:23
Чтоб до корочки дошло.а то бывает селыми лежать как бартавай камаз
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Горожанин29 декабря 2017, 11:43
а козочку в ежики не превратятся
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Горожанин29 декабря 2017, 12:15
кажется я знаю этого фермера - Мурат Сиразин, )
предприимчивый мужик, молодец.
Кстати он рассматривает все возможные пищевые отходы, для прокорма большого хозяйства.
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Горожанин29 декабря 2017, 12:43
Каждый год теперь это делают. Но Настоящих елок не так много в квартирах сейчас. Все больше искусственные предпочитают.
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Горожанин29 декабря 2017, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
кажется я знаю этого фермера - Мурат Сиразин, )
предприимчивый мужик, молодец.
Кстати он рассматривает все возможные пищевые отходы, для прокорма большого хозяйства.
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Раз получается, пусть работает. Козам привет)
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Горожанин29 декабря 2017, 16:21
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игорь сидоров29 декабря 2017, 16:45
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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