В Казани предлагают сдать новогодние елки на корм козам

В Казани с 10 по 31 января будет работать бесплатный пункт приема новогодних елок, сообщают организатора пункта сбора.

- Любой желающий может принести новогоднее дерево в пункт и положить его в контейнер, который расположен по адресу — ул. Аделя Кутуя, 160, - говорится в сообщении.

Отметим, что елки пойдут на корм козам, которые любят хвойные ветки и кору.

Все собранные деревья отвезут на фермерское хозяйство в селе Шеланга Верхнеуслонского района РТ.