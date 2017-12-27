В Казани прокуратура потребовала убрать шлагбаумы в шести дворах

В Казани прокуратура вновь потребовала от исполкома убрать незаконные шлагбаумы в шести дворах города, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура нашла шлагбаумы во дворах домов на улицах Жимешле, Салимжанова, Жасминной, Сабит, Братьев Петряевых и Листопадной, они препятствуют проезду автомобилей экстренных служб, что создает угрозу жизни людям.

Предписания убрать ограждения были отправлены администрации еще в 2015 году, однако чиновники пока так и не исполнили их.

В итоге теперь прокуратура, помимо демонтажа шлагбаумов, требует наказать виновных в неисполнении прежнего предписания.