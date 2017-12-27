Минфин запретит покупку алкоголя онлайн за наличные‍

Минфин РФ собирается запретить продажу алкоголя онлайн за наличные. Расплатиться за такую покупку в Интернете можно будет только банковской картой. По мнению законодателей, такая мера поможет контролировать продажу спиртного.

Соответствующее письмо замглавы ведомства Илья Трунин направил в Минздрав 16 ноября. По его мнению, при оплате онлайн-покупки банковской картой в единую госсистему учета алкоголя ЕГАИС будет поступать более точная информация о сделке. Так, в частности, можно будет отследить исполнение заказа или его отмену, пишут «Известия».

Кроме того, как отметил в письме Трунин, покупателю придется тщательнее рассчитывать затраты на доставку алкоголя, купленного в Сети: время и стоимость услуг курьера. Это сделает алкогольную продукцию в Интернете мене доступной, считает Трунин.

Однако Минздрав инициативу Минфина подверг критике. В ведомстве уверены, что такие меры увеличат риск продаж спиртных напитков несовершеннолетним. По словам члена Экспертного совета при правительстве РФ Дарьи Халтуриной, в основном подростки находят способы обойти запреты и приобрести алкоголь дистанционно. Так, в США при подобном способе покупки несовершеннолетние смогли купить содержащие алкоголь напитки в 46% случаев.

В настоящее время Минфин согласовывает с министерствами поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Предполагается, что с 2018 года слабоалкогольные напитки можно будет купить онлайн. Для этого компаниям предоставят Интернет-адрес в зоне .еgais.ru. Через год может быть также запущена продажа крепких напитков в Сети.