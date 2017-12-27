Активиста из Казани задержали на Красной площади с иконой для Путина

Активиста из Казани Дмитрия Бердникова сегодня задержали на Красной площади, где он устроил одиночный пикет с иконой для президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Активист стоял около Спасской башни Кремля, он держал плакат "Владимир Путин, прими в дар от народа Татарстана икону Казанской Божией Матери. Она поможет вам на выборах" и небольшую икону Казанской Божией Матери, которую намеревался лично отдать Путину.

Однако активиста сразу же после начала пикета задержали полицейские, которые сообщили ему, что пикеты на Красной площади проводить запрещено. В итоге на него завели административное дело и отпустили.

Отметим, в мае уже задерживали Бердникова и других активистов, которые собирались передать Путину икону.