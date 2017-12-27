Наверх
У жителей Казани из-за завышенных счетов за оплату ЖКХ похитили свыше 50 млн рублей
14:29, сегодня39
В Казани прокуратура потребовала убрать шлагбаумы в шести дворах
18:09, сегодня
В Казань прилетели девять гамадрилов из Германии‍
17:57, сегодня3
Минфин запретит покупку алкоголя онлайн за наличные‍
17:39, сегодня1
Блог читателей ProKazan.ru: Что лучше - купить готовую шубу или сшить ее на заказ
Активиста из Казани задержали на Красной площади с иконой для Путина
17:10, сегодня6
В Казани возбудили дело на умственно отсталого, написавшего о сексе 11-летней девочке
16:41, сегодня10
В Татарстане на стройке бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих
16:32, сегодня1
Как добыть криптовалюту и заработать на биткойне в Казани
Собчак неожиданно отправилась в исполком Казани, чтобы согласовать пикет
16:22, сегодня20
В центре Казани двое в медицинских масках похитили платежный терминал за 170 тысяч рублей
15:59, сегодня7
Завтра в Казани ожидается +1 градус
15:52, сегодня1
Можно ли казанцам покупать автомобиль у "серого" дилера
«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET
15:43, сегодня2
Власти Казани планируют потратить более 5 млрд рублей на развитие культуры
15:37, сегодня14
Опции на тарифах «Включайся!» – бесплатно и бессрочно
15:28, сегодня3
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
В Казани два подростка, угрожая игрушечным пистолетом, попытались ограбить мальчика
15:27, сегодня11
Сбербанк украсил центр Казани к Новому году
15:03, сегодня6
Спикер Госсовета РТ: «Политически спланированного нажима на республику я не вижу»
14:53, сегодня22
Собчак в Казани: нужно больше свободы для Татарстана
13:59, сегодня54
В казанском парке «Черное озеро» закрыли каток
13:57, сегодня16
Челнинский активист: «Позвонила Собчак и позвала на открытие штаба». Навальный в шоке
13:05, сегодня16
СМИ: Центробанк не будет сдерживать инфляцию в 2018 году
12:57, сегодня14
В Казани нашли повешенным на турнике школьника
12:18, сегодня20
Казанские музыканты запустили всероссийский челлендж к ЧМ по футболу
12:00, сегодня11
Соцсети: в Казани ехавший задним ходом вагон разнес стоявший на остановке трамвай
11:59, сегодня16
«Падают у банков и аптек». За неделю две сотни казанцев получили травмы из-за гололеда
11:47, сегодня22
В Казани придумали отель, который не нужно строить
11:41, сегодня18
Сложно ли будет казанцам дозвониться в новогоднюю ночь?
11:23, сегодня1
На Ямашева водитель «БМВ» сбил сразу двух женщин
11:13, сегодня14
Девушка, ограбленная в съемной квартире на Чистопольской, обвинила парня в надругательстве
11:12, сегодня12
В Челнах бизнесмен пожаловался на подаренный Bentley: за замену масла просят 200 тыс руб
10:29, сегодня30
Минниханов с рабочей поездкой посетит Объединенные Арабские Эмираты
09:57, сегодня43
Ксения Собчак откроет в Казани свой предвыборный штаб
09:36, сегодня33
Эксперимент ProKazan.ru: можно ли пить кофе на казанских заправках
09:21, сегодня10
«Ак Барс» подписал контракт с чемпионом мира Александром Бурмистровым
09:10, сегодня2
В Казани будут судить нелегальных банкиров, которые обналичили более 16 млн рублей
08:46, сегодня16
Казань получила от Минобороны РФ 12 га земли для решения проблем обманутых дольщиков
08:19, сегодня13
Сегодня в Казани ожидается мокрый снег
06:19, сегодня4
Глава Минздрава РТ нашел связь между первой неудачей в постели и болезнью сердца
19:58, 27.12.201735
"Ак Барс" на выезде разгромил "Барыс"
19:29, 27.12.20175
СМИ: в Совете Федерации предложили понизить градус водки
19:19, 27.12.201736
В казанском поселке экскаватор начал снос кирпичного самостроя
17:59, 27.12.201727
Экс-глава судебных приставов Татарстана перешел на работу на Алтай
17:45, 27.12.201720
В пик новогодних празднований «Ростелеком» снимает все ограничения в пакетах минут
16:58, 27.12.20174
Путин о лидерах по инвестициям: Татарстан, Чувашия и еще несколько регионов
16:45, 27.12.201735
Завтра в Казани ожидается до +2 градусов
16:32, 27.12.20172
Рынок такси Татарстана покинули сразу 7 компаний
16:24, 27.12.201734
В Татарстане чиновник скрылся, чтобы не получить антиприз за плохие дороги
16:00, 27.12.201710
В Нижнекамске появилась "елка" высотой в 65 этажей
15:41, 27.12.20173
В Казани наказали фирму, глава который из-за проблем не отдал приставу электрокамин
15:25, 27.12.20179
Каждый 700-й ребенок рождается с отклонением: ProKazan разбирается, как их выявить заранее
14:30, 27.12.2017
Роспотребнадзор РТ оштрафовал «Булгарпиво» за плесень в пиве
14:27, 27.12.201724
Стали известны места для запуска пиротехники в новогодние праздники в Казани
13:55, 27.12.201710
К ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход пошлин
13:50, 27.12.20174
В Татарстане скончался экс-прокурор Набережных Челнов
13:19, 27.12.20172
Военный следователь, протащивший на авто инспектора ДПС в центре Казани, отделался штрафом
13:00, 27.12.201762
Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, вышел на свободу
12:54, 27.12.201729
В Казани сдали один долгострой в ЖК "Молодежный", который строится с 2011 года
12:21, 27.12.201711
Рождественский караван Coca-Cola посетил Казань и поздравил с Новым годом более 100 детей
12:03, 27.12.201712
В аэропорту Казани появились десятки фото с сюжетами "короля ужасов" Стивена Кинга
11:55, 27.12.20178
В Татарстане новые "путинские" выплаты смогут получить 4 700 семей‍
11:38, 27.12.201728
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Татарстане на стройке бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих

В Татарстане на стройке бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Набережных Челнах на стройке бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло сегодня в 12.38.

- Уже через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Они выяснили, что при монтаже плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажами на строительстве каркаса двухэтажного офисного здания упала плита на двоих рабочих, - сообщили в МЧС.

В результате происшествия погибли двое мужчин — 37 и 43 лет.

Элина Валеева, 28.12.2017, 16:32
Тэги: Происшествия, Набережные Челны
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин28 декабря 2017, 17:55
Ну это часто бывает, зачем про это писать? Это что такая важная новость???
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

«Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

До окончания голосования осталось:
Да, государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменовНет, футбольный клуб - это национальное достояниеМне все равно
Голосов: 49
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru