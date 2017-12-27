В Татарстане на стройке бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих

В Набережных Челнах на стройке бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло сегодня в 12.38.

- Уже через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Они выяснили, что при монтаже плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажами на строительстве каркаса двухэтажного офисного здания упала плита на двоих рабочих, - сообщили в МЧС.

В результате происшествия погибли двое мужчин — 37 и 43 лет.