В центре Казани двое в медицинских масках похитили платежный терминал за 170 тысяч рублей

В центре Казани на улице Нариманова двое неизвестных в медицинских масках похитили в магазине "Продуктович" платежный терминал "Элекснет" стоимостью в 172 тысяч рублей, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- 26 декабря около 20:00 двое подозреваемых, приехавших на серой "Ладе" 14-й модели, в присутствии продавца забрали и унесли платежный терминал. По данному факту возбуждено дело по статье "Грабеж", - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас ведется розыск подозреваемых, из магазина изъята видеозапись.