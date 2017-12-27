Власти Казани планируют потратить более 5 млрд рублей на развитие культуры

На развитие современной городской культурной среды в Казани в 2018-2022 годах планируют потратить 5,4 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов.

Так, в течение этого времени планируется создать современный образ библиотек, расширить целевую аудиторию музеев, сформировать конкурентную систему культурно-досугового обслуживания горожан, а также развить инфраструктуру для проведения фестивалей и других мероприятий.

Отмечается, что на реализацию данной программы 5 млрд рублей выделят из муниципального бюджета, 10 млн рублей — из бюджета Татарстана, 4 млн рублей — внебюджетные источники.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Казани на развитие физкультуры и спорта в 2018-2022 гг планируют потратить более 5 млрд рублей. Деньги планируют потратить на подготовку в детско-юношеских спортивных школах, обучение тренеров и участие атлетов в соревнованиях.