В Казани два подростка, угрожая игрушечным пистолетом, попытались ограбить мальчика

В Казани около дома №12 по улице Файзи неизвестные подростки, угрожая игрушечным пистолетом, попытались ограбить 9-летнего мальчика, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Преступление случилось около 16 часов 26 декабря.

- Два неизвестных подростка лет 12, у одного из которых не было переднего зуба, подошли к ребенку, и, начав угрожать ему расправой, потребовали деньги, - сообщили ProKazan.ru.

В итоге деньги они получить не смогли, после этого отец мальчика обратился в полицию.

Подозреваемые были одеты в синие куртки, серые джинсы и темные ботинки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вымогательство".