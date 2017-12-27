Челнинский активист: «Позвонила Собчак и позвала на открытие штаба». Навальный в шоке

Учителю истории из Набережных Челнов, активисту и стороннику Алексея Навального Раушану Валиуллину позвонила Ксения Собчак и пригласила на открытие своего штаба в Казань. Об этом активист сообщил в своем «Твиттере».

- Записанная речь, автоматический звонок. Видимо, всем, кто регился на их сайте, такой обзвон идет, - написал он.

Данное сообщение прокомментировал Алексей Навальный. В ответ на это он написал.

- Автоматический звонок?! О Боже.

Напомним, сегодня в Казань на открытие своего штаба приехала Ксения Собчак. В ходе своего визита кандидат в президенты РФ планирует обсудить с волонтерами и сторонниками свою кампанию. Кроме того, она проведет личный прием граждан.