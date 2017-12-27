СМИ: Центробанк не будет сдерживать инфляцию в 2018 году

Центробанк не будет специально ужесточать кредитно-денежную политику для снижения инфляции в будущем году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на декабрьский доклад регулятора.

При этом аналитики ЦБ прогнозируют инфляцию к концу текущего года на уровне 2,4–2,6% и рост этого показателя до 4% в наступающем 2018 году.

В документе отмечается, что во второй половине уходящего года инфляция была замедлена из-за хорошего урожая и крепкого курса рубля. Однако влияние этих двух факторов закончится уже в первой половине 2018-го.

— Несмотря на ожидаемый рост цен в 2018 году, Банк России не планирует дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику, — отмечается в докладе.