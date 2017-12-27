Казанские музыканты запустили всероссийский челлендж к ЧМ по футболу

В столице Татарстана стартовал флешмоб #футбольнаяроссия2018

Казанская рок-группа "Прогульщики" запустила всероссийский челлендж к ЧМ по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Напомним, проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в столице Татарстана.

Суть челленджа проста: сделать футбольный трюк, кинуть вызов друзьям и разместить видео в своих соцсетях с хештегом #футбольнаяроссия2018.

Музыканты решили доказать, что в России живет много людей, которые по-настоящему любят футбол и ждут ЧМ-2018.

- Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, поэтому мы решили, что будет здорово вовлечь в это крутое событие как можно больше жителей нашей страны, - рассказал гитарист группы Владимир Жирнов. - Это классная возможность показать, что в России много талантливых ребят! Снимайте видео, вызывайте своих друзей и знакомых, давайте вместе болеть футболом! Посмотрим, какой город России больше всего ждет ЧМ-2018. Мы отправляем вызов другим городам!

Кстати



Группа "Прогульщики" была официальным участником культурной программы Зимних Олимпийских Игр 2014 в Сочи, автором и исполнителем гимна Всемирной Летней Универсиады 2013 в Казани.