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В казанском поселке экскаватор начал снос кирпичного самостроя

В казанском поселке экскаватор начал снос кирпичного самостроя
16+
Фото: http://r16.fssprus.ru

В казанском поселке Щербаково по улице Ольховая сегодня начали сносить с использованием экскаватора незаконно построенный кирпичный самострой, об этом сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов РТ.

От владельца здания потребовали снести его, в итоге он вывез из помещений имущество – грузовые шины и другие автомобильные принадлежности.

- Поскольку должник в установленный срок не уложился, согласно решению суда право на снос было предоставлено исполнительному комитету, - сообщили приставы.

Само здание также было отключено от коммуникаций.

Оплачивать стоимость работы техники и рабочих придется владельцу самостроя.

Н. Вильданов, 27.12.2017, 17:59
Тэги: Строительство
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Комментарии

герцог27 декабря 2017, 18:14
Ну сколько раз говорю людям-если начинаете что-то строить согласовывайте со специальной организацией в Кремле.Например,если вы скажите что будете строить трёхэтажный коттедж где на каждом этаже 3-ёхкомнатная квартира, то вам могут разрешить только два этажа.Возводимое здание не должно нарушать закон окружаемых строений,расстояние до дорог,коммуникаций,освещенности других интересов.
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3
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Горожанин27 декабря 2017, 18:22
проверьте дома в боровом!
Лучший комментарий
1
61
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Горожанин27 декабря 2017, 18:34
Казанский поселок!? Что за билиберда?
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8
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Горожанин27 декабря 2017, 18:36
Ульяновский посёлок, Московский посёлок, я худею :-D:-D
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Горожанин27 декабря 2017, 18:38
На.трассе по М 7, много самостроев.
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Горожанин27 декабря 2017, 19:12
Мой самосвал твой дом ронял))) хахахахахаха
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6
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Горожанин27 декабря 2017, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Мой самосвал твой дом ронял))) хахахахахаха
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Мой экскаватор твой дом шатал.
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7
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русский27 декабря 2017, 20:40
А я не шатал,я просто клал.
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Горожанин27 декабря 2017, 20:55
Место там где пещера и волки и конюшня не дед мороз подарки завтра приходи.
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Горожанин27 декабря 2017, 21:44
Жалко столько трудов, это же не черта города можно было и без сноса может быть обойтись. Мужик явно частный педприниматель налогоплатильщик, теперь остался без склада. Что нельзя было ограничиться большим штрафом и узаконить строение?
1
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Горожанин27 декабря 2017, 22:13
В ответ на комментарий пользователя
А я не шатал,я просто клал.
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Обезьяна Чи Чи.Чи, клала кирпичи.
1
1
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Горожанин27 декабря 2017, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
Жалко столько трудов, это же не черта города можно было и без сноса может быть обойтись. Мужик явно частный педприниматель налогоплатильщик, теперь остался без склада. Что нельзя было ограничиться большим штрафом и узаконить строение?
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Сейчас правление и власть такая, что продукты уничтожают, потому что они вражеские, а вы ''склад. ''
1
6
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Горожанин27 декабря 2017, 22:19
Очередной самострой - правильно. Чтобы другим не повадно было.
4
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Горожанин27 декабря 2017, 22:19
В ответ на комментарий пользователя
Казанский поселок!? Что за билиберда?
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Так и есть. В Казани есть еще и присоединенные к городу поселку.
2
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Горожанин27 декабря 2017, 23:49
В ответ на комментарий пользователя
проверьте дома в боровом!
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В Боровом все в порядке! :-D Разрешения смета - все в норме! Кто то сомневается?
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Милослава Дзернович28 декабря 2017, 01:14
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Горожанин28 декабря 2017, 01:19
Ну кто эти идиоты - строить без разрешения?! Ну выкинул в помойку миллиона 3 - дофига навыкруживал?
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Горожанин28 декабря 2017, 02:15
В бортовом у Колесова самостой так самострой,ни в какие снипы и стойнормативы невлезает,но и других,которым закон не писан
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Горожанин28 декабря 2017, 02:36
В ответ на комментарий пользователя
В бортовом у Колесова самостой так самострой,ни в какие снипы и стойнормативы невлезает,но и других,которым закон не писан
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Очки одень, епт. Жмешь х.з. на какую букву.
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Piter Marker28 декабря 2017, 04:09
Сносить не строить..)) Кстати, из опыта одного моего хорошего товарища, могу посоветовать солидную фирму у которой он закупает водосточные системы, сайдинг, цокольные панели, утеплитель. Вот их сайт http://km-spb.su
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Piter Marker28 декабря 2017, 04:10
Если надумаете - менеджер Валерий 89119710824
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