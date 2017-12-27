В казанском поселке экскаватор начал снос кирпичного самостроя

В казанском поселке Щербаково по улице Ольховая сегодня начали сносить с использованием экскаватора незаконно построенный кирпичный самострой, об этом сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов РТ.

От владельца здания потребовали снести его, в итоге он вывез из помещений имущество – грузовые шины и другие автомобильные принадлежности.

- Поскольку должник в установленный срок не уложился, согласно решению суда право на снос было предоставлено исполнительному комитету, - сообщили приставы.

Само здание также было отключено от коммуникаций.

Оплачивать стоимость работы техники и рабочих придется владельцу самостроя.