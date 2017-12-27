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Экс-глава судебных приставов Татарстана перешел на работу на Алтай

Экс-глава судебных приставов Татарстана перешел на работу на Алтай
16+
Фото: prav.tatar.ru

Глава УФССП по РТ Радик Ильясов перешел на должность главного судебного пристава Республики Алтай, об этом сообщается на сайте регионального управления судебных приставов.

В графике приема граждан руководством управления указано, что Радик Ильясов принимает посетителей по четвергам. Однако в графе "Руководство" в качестве и. о. главы УФССП по Республике Алтай все еще значится Андрей Кононов.

Родился в г. Уфе.

В 1977 — 1979 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР.
В 1979 — 1981 гг. — слесарь механосборочных работ второго разряда Уфимского агрегатного объединения “Гидравлика”.
В 1981 — 1998 гг. — служба в МВД Республики Башкортостан.
В 1999 — 2004 гг. — судебный пристав-исполнитель, старший судебный пристав Орджоникидзевского районного подразделения Уфы Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан.
В 2005 — 2005 гг. — начальник отдела — старший судебный пристав Орджоникидзевского районного отдела Уфы Главного управления федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.
В 2005 — 2009 гг. — заместитель руководителя Главного управления федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, заместитель главного судебного пристава Нижегородской области.
В 2009 — 2012 гг. — руководитель УФССП по Республике Хакасия — главный судебный пристав Хакасии.
С апреля по декабрь 2012 г. — и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.
С декабря 2012 г. — руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.

Н. Вильданов, 27.12.2017, 17:45
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Комментарии

Горожанин27 декабря 2017, 18:01
И ожидает его, ''судьба Минкиной со товарищи ''.
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Горожанин27 декабря 2017, 18:01
Поматало,однако?!
1
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герцог27 декабря 2017, 18:20
Значит, были возможности для перехода.Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.
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Горожанин27 декабря 2017, 18:45
Вовремя смотался-там тоже тюрки
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Горожанин27 декабря 2017, 18:57
А где Минкина ? Давно о ней не чего не слышно ?
0
2
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Горожансто27 декабря 2017, 18:57
Вот тварь не посадили его беспредельщика , мусором был мусором и остался
4
2
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Димон27 декабря 2017, 19:43
Причем здесь мусора? Люди занимаються взыскиваниев долгов в пользу бюджета с организаций и физ.лиц. Что в этом плохого?
2
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Горожанин28 декабря 2017, 01:02
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Горожанин28 декабря 2017, 01:16
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Гражданин РФ28 декабря 2017, 01:32
ЕГО ПОД СЛЕДСТВИЕ НАДО, А ОН СМЫВАЕТСЯ. Сам Ворюга из ворюг. Руководитель таких же ворюг в Татарстане. Создал коррупционную схему в управлении ФССП по РТ и фальсифицировал статистику. А какой был не доступный. До Путина легче на приём попасть , чем до этого хитрющего мусульманина. Его место в тюрьме после честного расследования Но его "крышует" армейский дружок -влиятельное лицо в РТ. ПОЗОР! Куда смотрит прокуратура РТ. Господи, помоги его привлечь по УК РФ, как Гришина (его бывшего зама), после того как "этот специалист из Татарстана" (даже звучит иронично) стал работать в Амурской области. Гришин быстро на Амуре попал под уголовную статью.
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ИОАНН ГРОЗНЫЙ28 декабря 2017, 01:45
А где учился это специалист - пристав? По нему видно самоучка. Методы работы у него и его работников в Татарстане мягко говоря тупо-профнепригодные. Почему врачом не может быть самоучка, а приставом может? Оттого их действия убийственные. Приходилось быть на приеме у Ильясова. Он склеротик и тупой-йййй. Но наглый и лукавый от природы, "как у ужа ног не найдёшь". Его работники - исполнители далеко от него не ушли. "Хороший" был наставник, в кавычках. Создал систему, грабящую народ от имени государства. Страшно то, что эти моральные уроды остаются безнаказанными. Но скоро бумеранг возмездия до них доберётся.
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Горожанин28 декабря 2017, 02:11
Этот прострел везде поспел.
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Улыбка28 декабря 2017, 02:13
Гришин звал Миннуллину (Лабашову) с собой на Амур. И этот пусть прихватит Лабашову на Алтай. Такой ценный кадр Лабашова - как без её умения фальсифицировать и "давить" ради карьеры и статистики. Ильясов думает, что на Алтае "проскочит до пенсии, как удалось "отсидеться" в Хакасии. Не Татарстан это, где "рука руку моет".
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