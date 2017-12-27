Экс-глава судебных приставов Татарстана перешел на работу на Алтай

Глава УФССП по РТ Радик Ильясов перешел на должность главного судебного пристава Республики Алтай, об этом сообщается на сайте регионального управления судебных приставов.

В графике приема граждан руководством управления указано, что Радик Ильясов принимает посетителей по четвергам. Однако в графе "Руководство" в качестве и. о. главы УФССП по Республике Алтай все еще значится Андрей Кононов.

Родился в г. Уфе.



В 1977 — 1979 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР.

В 1979 — 1981 гг. — слесарь механосборочных работ второго разряда Уфимского агрегатного объединения “Гидравлика”.

В 1981 — 1998 гг. — служба в МВД Республики Башкортостан.

В 1999 — 2004 гг. — судебный пристав-исполнитель, старший судебный пристав Орджоникидзевского районного подразделения Уфы Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан.

В 2005 — 2005 гг. — начальник отдела — старший судебный пристав Орджоникидзевского районного отдела Уфы Главного управления федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.

В 2005 — 2009 гг. — заместитель руководителя Главного управления федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, заместитель главного судебного пристава Нижегородской области.

В 2009 — 2012 гг. — руководитель УФССП по Республике Хакасия — главный судебный пристав Хакасии.

С апреля по декабрь 2012 г. — и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.

С декабря 2012 г. — руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.