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Путин о лидерах по инвестициям: Татарстан, Чувашия и еще несколько регионов

Путин о лидерах по инвестициям: Татарстан, Чувашия и еще несколько регионов
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Фото: kremlin.ru
Президент России принял участие в заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов

Татарстан находится в числе регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере, об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.

- У нас уже сложилась группа регионов-лидеров, я уже говорил об этом, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Повторю еще раз, я назвал те, которые сделали наиболее успешные шаги, но в целом их больше, конечно. Это Татарстан и Чувашия, та же Тульская, Калужская, Тюменская, Ульяновская области, Краснодарский край. Важно, что в текущем году заметно укрепили свои позиции дальневосточные регионы — Хабаровский край и Амурская область, — заявил президент, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, за последние семь лет в Татарстан поступило 9 млрд долларов инвестиций, три года подряд Татарстан является лидером российского рейтинга среди регионов по состоянию инвестиционного климата. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, рост экономики и поступление инвестиций произошли несмотря на режим экономических санкций и ограничений в отношении России. "Безусловно действие санкций оказывает определенное негативное влияние на экономику нашей страны, нашей республики в частности. Несмотря на все сложности, к нам поступают инвестиции, иностранный бизнес продолжает свою деятельность в нашей республике", - говорил Минниханов.

Н. Вильданов, 27.12.2017, 16:45
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин27 декабря 2017, 16:55
Ну, чо, нормально. Грамоты дать отличившимся.
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Дед27 декабря 2017, 16:59
Ох и поплачут россияне с этим Путиным, цены на следующий год взлетят до небес.
0
5
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Дед27 декабря 2017, 17:00
Денег нет но, вы там держитесь. Так сказал Медведев-покемон спящелетящий.
0
2
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Горожанин27 декабря 2017, 17:26
Они последние трусы не постесняются снять с народа, как и нестесняется в который раз выдвигать себя
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