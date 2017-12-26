Завтра в Казани ожидается до +2 градусов

Завтра, 28 декабря, в Казани ожидается облачная погода, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов. Максимальная температура воздуха днем от 0 до +2 градусов. На дорогах гололедица.