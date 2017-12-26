Рынок такси Татарстана покинули сразу 7 компаний

В Татарстане в этом году с рынка такси ушли сразу 7 компаний, об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

- ООО «Милмаравто», ООО «Автосфера», ООО «Такси Казань», ООО «Арт Транс», ООО «Фортуна», ООО «Сити Крафт» и ООО «Эксклюзив» теперь не могут осуществлять таксомоторную деятельность, - сообщили в ведомстве.

Решение по этим юрлицам принято на основании сведений от Федеральной налоговой службы.