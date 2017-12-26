В Нижнекамске появилась «елка» высотой в 65 этажей

В Нижнекамске телевизионную вышку высотой в 65 этажей превратили в новогоднюю елку, которая стала самой высокой в Татарстане, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На елке по четыре минуты светится серпантин, мерцают звездочки, новогодние каскады и гирлянды из огоньков.

Отмечается, что на телевышке регулярно устанавливают разнообразную иллюминацию: на Новый год – елочка и олени, на День влюбленных – гигантское сердечко, на День России – государственный флаг.