В Казани наказали фирму, глава который из-за проблем не отдал приставу электрокамин

В Казани руководитель фирмы "Бизнес Мастер Логистик Волга" пообещал подарить приставу-исполнителю электрокамин за прекращение исполнительных производств, однако не смог этого сделать, в итоге фирму наказали. Об этом соощбщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

По данным надзорного ведомства, дело произошло в 2015 году, бизнесмен пообещал передать приставу электрокамин за прекращение исполнительных производств без фактического взыскания долга. Однако из-за финансовых затруднений глава фирмы камин так и не передал, а пристава остановили сотрудники полиции.

В результате на компанию было возбуждено административное дело по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица", ее оштрафовали на 500 тысяч рублей.