В Татарстане скончался экс-прокурор Набережных Челнов

Сегодня скончался 81-летний Гамир Хамидуллин, который был прокурором Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Работать прокурором он начал в 1962 году, за годы службы он был следователем Заинского и Челнинского районов, Челнинской городской прокуратуры, с 1973 года по 1993 год возглавля Сармановскую и Комсомольскую прокуратуру, а также прокуратуру Набережных Челнов.

Панихида состоится 28 декабря в 9.00 по адресу: г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 25-32. Похоронят ветерана на родине – в деревне Верхний Налим Заинского района.