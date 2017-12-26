К ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход пошлин

Российское правительство согласовало безакцизный ввоз в страну 127 тысяч бутылок французского элитного шампанского Taittinger, которым будут угощать гостей чемпионата мира по футболу на официальных мероприятиях. При этом для продажи напиток не предназначен, пишет газета «Известия».

Как сообщается, для развлекательной программы по футболу власти готовы скорректировать федеральное законодательство. В частности, речь идет о 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Из-под его действия выведут 127 тыс. бутылок элитного шампанского объемом 0,75 л. Минфин внес поправки в правительство, оно их уже одобрило. Теперь, как ожидается, данное решение в начале следующей сессии должны одобрить депутаты Госдумы.

Журналисты отмечают, что этим напитком гостей угощали на прошедшей 1 декабря жеребьевке группового этапа, между тем решение об освобождении производителя от уплаты налогов в российскую казну было принято только сейчас.