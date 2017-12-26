Наверх
Путин о лидерах по инвестициям: Татарстан, Чувашия и еще несколько регионов
16:45, сегодня4
В пик новогодних празднований «Ростелеком» снимает все ограничения в пакетах минут
16:58, сегодня
Завтра в Казани ожидается до +2 градусов
16:32, сегодня
Рынок такси Татарстана покинули сразу 7 компаний
16:24, сегодня7
Блог читателей ProKazan.ru: Что лучше - купить готовую шубу или сшить ее на заказ
В Татарстане чиновник скрылся, чтобы не получить антиприз за плохие дороги
16:00, сегодня5
Реклама
В Нижнекамске появилась "елка" высотой в 65 этажей
15:41, сегодня
В Казани наказали фирму, глава который из-за проблем не отдал приставу электрокамин
15:25, сегодня2
Как добыть криптовалюту и заработать на биткойне в Казани
Каждый 700-й ребенок рождается с отклонением: ProKazan разбирается, как их выявить заранее
14:30, сегодня
Роспотребнадзор РТ оштрафовал «Булгарпиво» за плесень в пиве
14:27, сегодня11
Стали известны места для запуска пиротехники в новогодние праздники в Казани
13:55, сегодня5
Можно ли казанцам покупать автомобиль у "серого" дилера
К ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход пошлин
13:50, сегодня
В Татарстане скончался экс-прокурор Набережных Челнов
13:19, сегодня
Военный следователь, протащивший на авто инспектора ДПС в центре Казани, отделался штрафом
13:00, сегодня41
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, вышел на свободу
12:54, сегодня21
В Казани сдали один долгострой в ЖК "Молодежный", который строится с 2011 года
12:21, сегодня9
Рождественский караван Coca-Cola посетил Казань и поздравил с Новым годом более 100 детей
12:03, сегодня8
В аэропорту Казани появились десятки фото с сюжетами "короля ужасов" Стивена Кинга
11:55, сегодня7
В Татарстане новые "путинские" выплаты смогут получить 4 700 семей‍
11:38, сегодня15
В тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома» крутые возможности от онлайн-шутере Warface
11:05, сегодня2
Яндекс: на казанского водителя приходится около трех оплаченных штрафов ГИБДД
11:02, сегодня14
В Казани на остановке появилось граффити с хоккеистами «Ак Барса»
10:29, сегодня11
Новое место: казанский батутный центр с веревочным городком и скаладромом
10:16, сегодня7
За семь лет в Татарстане построили 2 тыс км дорог
10:06, сегодня19
«Ак Барс» отдал «Амуру» нападающего Дениса Голубева
09:46, сегодня3
Глава «Ростеха»: «Все проблемы с мусором в Казани решит один мусоросжигательный завод»
09:09, сегодня43
Резиночки, уборка и дисциплина. Как казанский отец-одиночка справляется с тремя дочками
09:05, сегодня31
На казанских остановках появились стенды с историей города и опечатками
08:54, сегодня7
Кабмин РТ включил агрономов и горничных в список востребованных профессий до 2019 года
08:37, сегодня16
В Татарстане мужчина избил полицейского бутылкой в ночном клубе
08:07, сегодня31
Сегодня в Казани потеплеет до 2 градусов
06:19, сегодня1
В Казани в микрорайоне Жилплощадка полностью отключилось электричество
20:13, 26.12.201715
Новый парк, зона для фанатов и благоустроенные леса: Фишман о планах на 2018 год
19:36, 26.12.201739
В Казани экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
18:10, 26.12.20177
Ильсур Метшин о мусоросжительном заводе, зоопарке, татарском и застройке берегов Казанки
18:00, 26.12.201743
В Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах
17:48, 26.12.201778
В Казани под Новый год ожидается аномально теплая погода
17:39, 26.12.201710
В Казани рассмотрят дело на военного следователя, сбившего сотрудника ГИБДД
17:31, 26.12.201721
Минниханов пообещал помочь купить авто обратившейся с просьбой женщине
17:13, 26.12.201720
Жители деревни под «Казаном» хотят разместить на крышах протестные баннеры во время ЧМ
17:06, 26.12.201734
В центре Казани при ремонте здания осколок стены проломил голову рабочему-новичку
16:43, 26.12.20177
В Казани директор стройфирмы потерял в туалете дизайнерский кошелек с 65 тыс рублей
16:19, 26.12.201744
В Татарстане задержали первого подозреваемого по делу о взрыве на гипсовом руднике
15:54, 26.12.20178
«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» из Татарстана на чемпионат России
15:42, 26.12.2017
В Татарстане могут поставить памятник фильму «Елки»‍
15:17, 26.12.201718
Центризбирком допустил Собчак до выборов президента России
15:07, 26.12.201733
В Татарстане на 68 парков и скверов потратили 3,3 миллиарда рублей‍
14:15, 26.12.201730
Соцсети взбудоражены: в небе над Челнами мимо облака с лицом Путина пролетел яркий объект
13:51, 26.12.201729
Суд подтвердил: чиновника мэрии Казани оштрафуют за Сабантуй в Париже
13:30, 26.12.201723
В Татарстане волонтер, провалившись в колодец, нашла пропавшего мальчика
12:59, 26.12.201727
В Татарстане поступили в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей
12:31, 26.12.201712
В Казани скончалась девушка, которую изнасиловали и положили на трамвайные пути
12:29, 26.12.201748
Собчак в Казани посетит школу, которая боролась за право оставить татарский обязательным
12:10, 26.12.201767
Минниханов с Метшиным прокатились на новом катке в парке «Черное озеро»
11:51, 26.12.201744
Кандидат в президенты РФ из Казани представила свою предвыборную программу
11:39, 26.12.201736
Лидер пострадавших клиентов ТФБ возглавит предвыборный штаб бизнесмена Титова в Казани
11:25, 26.12.20177
«МегаФон» отменяет внутрисетевой роуминг
11:10, 26.12.20172
В Казани памятник Вахитову, расположенный на холме, перенесут
10:55, 26.12.201772
Рустам Минниханов упразднил должность своего помощника в аппарате президента РТ
10:17, 26.12.201724
Минниханов: «Какой бы ни был Ленин, он страну не продавал»
09:49, 26.12.201773
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани сдали один долгострой в ЖК «Молодежный», который строится с 2011 года

В Казани сдали один долгострой в ЖК "Молодежный", который строится с 2011 года
16+
Фото: metshin.ru

В Казани сдали еще один дом-долгострой в ЖК "Молодежный", который начали строить еще в 2011 году. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Сданный дом №3 переменной этажности (14−16 этажей) состоит из 112 квартир, к жителям дома сегодня приехал мэр города Ильсур Метшин.

- Казалось бы, всего неделя, но разница между 25 декабря и 2 января большая — новоселы будут справлять Новый год с другим настроением, - сообщил мэр.

По его словам, на строительство дома были направлены ресурсы, поступившие от выделенного указом президента РТ муниципального участка земли по улице Серова.

Следующим объектом этого жилого комплекса, где продолжатся работы, станет дом №1, далее – дом №2. Самым тяжелым остается дом №5, который находится на этапе свай.

Н. Вильданов, 27.12.2017, 12:21
Тэги: Строительство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин27 декабря 2017, 12:23
вот и отлично. В новый год с новой квартирой теперь
1
9
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 12:43
Круто, что сказать. Одной проблемы меньше в новом году
0
6
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 12:53
Вот такая отличная жизнь....в этой стране...но все люди хорошие и умные))) и работящыыы...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 12:58
Мы строили, строили и наконец построили.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 14:15
Спасибо властям, что пинаете застройщиков. За последний год очень многие дома сдали.
0
2
Согласны с автором?
Рр27 декабря 2017, 15:48
Как мало судя по фото их осталось ... или самые стойкие
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 15:51
Ресуры самих дольщиков в виде доплат почему-то забыли упомянуть.
0
0
Согласны с автором?
русский27 декабря 2017, 17:09
Так платили дольщики ещё или нет? Власти говорят что Минниханов выделил из своего фонда.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

«Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

До окончания голосования осталось:
Да, государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменовНет, футбольный клуб - это национальное достояниеМне все равно
Голосов: 38
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru