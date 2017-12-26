В Казани сдали один долгострой в ЖК «Молодежный», который строится с 2011 года

В Казани сдали еще один дом-долгострой в ЖК "Молодежный", который начали строить еще в 2011 году. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Сданный дом №3 переменной этажности (14−16 этажей) состоит из 112 квартир, к жителям дома сегодня приехал мэр города Ильсур Метшин.

- Казалось бы, всего неделя, но разница между 25 декабря и 2 января большая — новоселы будут справлять Новый год с другим настроением, - сообщил мэр.

По его словам, на строительство дома были направлены ресурсы, поступившие от выделенного указом президента РТ муниципального участка земли по улице Серова.

Следующим объектом этого жилого комплекса, где продолжатся работы, станет дом №1, далее – дом №2. Самым тяжелым остается дом №5, который находится на этапе свай.