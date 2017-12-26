Рождественский караван Coca-Cola посетил Казань и поздравил с Новым годом более 100 детей

В этот понедельник, 25 декабря, «Рождественский караван Coca-Cola» посетил Казань. За день пребывания в столице РТ 40 сотрудников и партнеров системы Coca-Cola в России поздравили с Новым годом и Рождеством более 100 ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Волонтеры на фирменных красных грузовиках Coca-Cola подарили настоящий праздник детям и подросткам из Дербышинского детского дома-интерната и поздравили воспитанников приюта временного проживания и ребят, находящихся на длительном лечении в стационаре Детской республиканской клинической больницы. В «Доме Роналда Макдоналда» в Казани участники «Рождественского каравана Coca-Cola» организовали игры, викторины и мастер-классы. Все мероприятия были организованы волонтерами компании и партнеров на добровольных началах.

Городская остановка «Рождественского каравана» в Казани состоялась у торгового центра «Бахетле». Его посетители приняли участие в новогодней акции «Подарок для подарка», организованной совместно системой Coca-Cola и фондом «Добрая Казань».

- «Рождественский караван» стал доброй традицией для городов, в которых он появляется в преддверии нового года. Казань уже не первый раз участвует в проекте, - отметила руководитель проекта «Добрая Казань» Алсу Карякина. - «Рождественский караван» - настоящий праздник для жителей и особенно для детей. Стремление совершать хорошие поступки стало городским трендом под эгидой проекта «Добрая Казань», поэтому мы у удовольствием поддерживаем данную инициативу системы Coca-Cola. В этом году, помимо социальных объектов, праздничные грузовики Соса-Соla посетили и городские общественные пространства - парки и скверы и помогли усилить новогоднюю атмосферу.

В этом году путешествие «Рождественского каравана» системы Coca-Cola по России началось 10 декабря и продлится до 5 января 2018 года. В пути красные грузовики сделают 135 остановок в социальных учреждениях и на городских елках в 69 городах по всей России — от Санкт-Петербурга до Владивостока. В 2017 году в проекте принимают участие 70 некоммерческих организаций, 2 000 волонтеров и 10 000 ребят из детских домов, реабилитационных центров и больниц.

Кстати, сейчас в паблике ProKazan.ru ВКонтакте проходит конкурс - Санта-Клаус из «Рождественского каравана Coca-Cola» передал для наших подписчиков 3 ящика, пожалуй, самого новогоднего напитка! Заходите и участвуйте в розыгрыше, итоги будут подведены 28 декабря.