За семь лет в Татарстане построили 2 тыс км дорог

За семь лет в Татарстане (с 2010 по 2017 гг.) построили 2 тыс км дорог и 33 моста. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

За этот же период было отремонтировано 3 тыс км дорог и 76 мостов.

- Работы велись в 400 населенных пунктах. Деньги были выделены из федерального бюджета, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что после капитального ремонта открыли мост через реку Бездна в селе Никольское Спасского района Татарстана. Четырехпролетный мост начали ремонтировать в августе этого года и закончили в декабре с опережением установленного срока на полгода. Длина отремонтированного моста составляет 81 м, ширина — 14 м. Проезжая часть состоит из 2 полос движения по 3,5 м каждая. Также с двух сторон моста построены тротуары шириной по 1,5 м.