Наверх
Ильсур Метшин о мусоросжительном заводе, зоопарке, татарском и застройке берегов Казанки
18:00, 26.12.201741
В Казани в микрорайоне Жилплощадка полностью отключилось электричество
20:13, 26.12.201715
Новый парк, зона для фанатов и благоустроенные леса: Фишман о планах на 2018 год
19:36, 26.12.201723
В Казани экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
18:10, 26.12.20177
Можно ли казанцам покупать автомобиль у "серого" дилера
В Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах
17:48, 26.12.201752
Реклама
В Казани на Новый год ожидается аномально теплая погода
17:39, 26.12.201713
В Казани рассмотрят дело на военного следователя, сбившего сотрудника ГИБДД
17:31, 26.12.201717
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Минниханов пообещал помочь купить авто обратившейся с просьбой женщине
17:13, 26.12.201718
Жители деревни под «Казаном» хотят разместить на крышах протестные баннеры во время ЧМ
17:06, 26.12.201725
В центре Казани при ремонте здания осколок стены проломил голову рабочему-новичку
16:43, 26.12.20177
В Казани директор стройфирмы потерял в туалете дизайнерский кошелек с 65 тыс рублей
16:19, 26.12.201738
В Татарстане задержали первого подозреваемого по делу о взрыве на гипсовом руднике
15:54, 26.12.20177
«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» из Татарстана на чемпионат России
15:42, 26.12.2017
В Татарстане могут поставить памятник фильму «Елки»‍
15:17, 26.12.201717
Центризбирком допустил Собчак до выборов президента России
15:07, 26.12.201731
В Татарстане на 68 парков и скверов потратили 3,3 миллиарда рублей‍
14:15, 26.12.201730
Соцсети взбудоражены: в небе над Челнами мимо облака с лицом Путина пролетел яркий объект
13:51, 26.12.201728
Суд подтвердил: чиновника мэрии Казани оштрафуют за Сабантуй в Париже
13:30, 26.12.201723
В Татарстане волонтер, провалившись в колодец, нашла пропавшего мальчика
12:59, 26.12.201725
В Татарстане поступили в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей
12:31, 26.12.201712
В Казани скончалась девушка, которую жестоко изнасиловали веткой от дерева
12:29, 26.12.201742
Собчак в Казани посетит школу, которая боролась за право оставить татарский обязательным
12:10, 26.12.201763
Минниханов с Метшиным прокатились на новом катке в парке «Черное озеро»
11:51, 26.12.201743
Кандидат в президенты РФ из Казани представила свою предвыборную программу
11:39, 26.12.201735
Лидер пострадавших клиентов ТФБ возглавит предвыборный штаб бизнесмена Титова в Казани
11:25, 26.12.20177
«МегаФон» отменяет внутрисетевой роуминг
11:10, 26.12.20172
В Казани памятник Вахитову, расположенный на холме, перенесут
10:55, 26.12.201769
Рустам Минниханов упразднил должность своего помощника в аппарате президента РТ
10:17, 26.12.201724
Минниханов: «Какой бы ни был Ленин, он страну не продавал»
09:49, 26.12.201765
Где заказать качественный натяжной потолок?
09:28, 26.12.2017
СМИ: с Нового года в России подешевеют морепродукты
09:00, 26.12.201728
Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи
09:00, 26.12.20174
Сегодня в Казани похолодает до 8 градусов
06:19, 26.12.20172
Новый год 2018 в Казани: как будут работать в праздники поликлиники и роддома
18:45, 25.12.20177
Метшин: «Мы перестали быть городом плохих дорог»
17:10, 25.12.2017102
Популярный блогер Илья Варламов опустил Казань на 10 место в рейтинге городов России
16:39, 25.12.201743
Комик из Москвы: «Считаете, шутить про чеченцев опасно, вы никогда не шутили о Дербышках»
16:29, 25.12.201731
В Татарстане мужчина раскаленным утюгом пытал свою сестру
16:11, 25.12.201719
В центре Казани автобус въехал в мечеть
15:28, 25.12.201751
Завтра в Казани ожидается снег и 8 градусов мороза
15:27, 25.12.2017
Тест: Кто ты в интернете?
15:16, 25.12.20172
В Казани прекратили дело на полицейских, которые силой задержали жителей Азербайджана
15:08, 25.12.201741
Антимонопольщики возбудили дело на Исполком Челнов
15:05, 25.12.20174
В Казани от отравления бытовым газом умер мужчина
14:32, 25.12.20179
Минниханов после реконструкции открыл обновленный ДК им.Ленина
14:05, 25.12.201758
«МегаФон» отменяет внутрисетевой роуминг
13:58, 25.12.201712
Акустический вопрос: почему в некоторых помещениях Казани ничего не слышно
13:34, 25.12.20176
«Ак Барс» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком
13:33, 25.12.201710
В Татарстане спасли собаку, которая запуталась в колючей проволоке
12:58, 25.12.201717
В Минсельхозе России назвали приемлемую минимальную цену на вино
12:53, 25.12.201713
В центре Казани парень выдавил стекло у входной двери банка
12:17, 25.12.201714
Челнинец на новом шоу на Первом канале упал с «колеса фортуны»
12:03, 25.12.201714
В Казани задержали студента из Ирана, обворовавшего гипермаркет на 4 тысячи рублей
11:39, 25.12.201728
В Татарстане около подъезда жилого дома нашли гранату
11:22, 25.12.20179
Полиция Казани объявила в розыск восьмиклассницу, которая ушла в школу и пропала
11:10, 25.12.201718
В Казани в местах встречи Нового года установят ограждения-антитараны
10:56, 25.12.20176
В Казани мужчина погиб, во время ремонта на балконе воткнув в себя "болгарку"
10:38, 25.12.201725
В Татарстане возбудили дело после взрыва на руднике, где погибли двое
10:21, 25.12.20172
В Казани в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи
10:18, 25.12.201714
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Ильсур Метшин о мусоросжительном заводе, зоопарке, татарском и застройке берегов Казанки

Ильсур Метшин о мусоросжительном заводе, зоопарке, татарском и застройке берегов Казанки
16+
Фото: metshin.ru
Портал ProKazan.ru об итогах 2017 года, которые накануне подвел мэр Казани на ежегодной встрече с журналистами

О дорогах в Казани

- Общественные организации, которые следят за качеством российских дорог, поставили нас в лидеры. Мы перестали быть городом плохих дорог. Это глобальные вещи, которые все ощущают. Дороги делались не только центральные. Отремонтировано 340 дворов, в два раза больше, чем в прежние годы. Впервые дошли до дорог в садовые товарищества. В поселке Салмачи выполнен большой объем работ, причем, под землей работ было больше, чем на самом дорожном полотне, там решили большой клубок проблем. Спасибо Президенту за такое внимание к столице

О мусоросжигательном заводе

- Мир сегодня другого не придумал, нет другой технологии. Есть такие страны как, Швейцария, Австрия, Япония, где стандарты экологии соблюдаются также тщательно, как стерильность в медицинской операционной. Только самые благополучные страны могут позволить себе такие заводы.

В июле месяце я был на швейцарском заводе (по аналогичной технологии предполагается строительство МСЗ в России,  - прим.ред). Если бы я своими глазами не увидел, то не поверил бы никаким уважаемым экспертам. В 5 метрах от стены завода – никакого запаха. Ни дыма, ни запаха, потому что система фильтров там стоит 40% от сметной стоимости. Рядом, в 300 метрах – элитный жилой поселок, в 450 – детский сад и школа. Да, мы должны пройти дорогу к раздельному сбору мусора, это мы должны сделать вместе. Предстоит выбрать площадку.

Я такой же человек и хочу жить в этом городе. Я вам однозначно говорю, что в том виде, в котором проектируют завод, это гораздо меньший урон, чем тот же «Казаньоргсинтез» или любое другое химическое предприятие, к которым мы давно привыкли. Нашими усилиями мы залезли в «пилот», в котором девять мусоросжигающих заводов, остальные пока будут плодить Самосырово. Дай нам Бог это реализовать.
У такого предприятия есть четкая санитарная зона, у негострожайшие нормативы, удаленность от всего. Мы обязательно найдем место, это будет промзона. Но мы обязательно посоветуемся с жителями, пройдут общественные слушания.

О застройке берега Казанки на Гаврилова

- Это далеко не зеленый уголок! Будем делать благоустройство набережной, мы будем ее расширять. Финская компания ЮИТ — это люди, которые умеют очень качественно строить. Строительство будет вестись в диалоге с максимальным сохранением и созданием новых зеленых уголков. Мы это будем делать, максимально сохраняя и создавая новые «зеленые уголки» не за счет маленьких кустарников, а за счет крупномерных деревьев. Сегодня у нас на каждую новую машину приходится 5 молодых деревьев. Мы точно будем сохранять нормативы озеленения, в то же время мы не можем город расширять бесконечно. Прежде всего, соблюдая интересы жителей, мы будем строить микрорайоны, создавать набережные, скверы и парки, так чтобы люди чувствовали себя комфортно в городе.

О гостиничном комплексе под «Миллениумом»

- Мы совсем недавно проезжали с президентом. Он меня заслуженно ругал за то, что я не могу заставить Зиганшина достроить эти дома. Мы бы очень хотели, чтобы к чемпионату мира хотя бы внешняя часть была сдана. Поэтому мы вместе с вами ждем. Постараемся в диалоге найти решение, чтобы Зиганшин это завершил и благоустроил эту часть набережной.

О судьбе берега Казанки вдоль Сибгата Хакима

- От «Казана» до «Татнефть Арены» мы не планируем там жилье точно, но как один из вариантов — там может появится концертный зал. Это тоже предмет принятия решения, вокруг будет огромное благоустройство. Но жилья там точно не будет никогда! Мы это в генплане четко закрепим.

О татарском языке

- Безусловно, нас всех этот вопрос коснулся, он имеет две стороны одной медали. Первое — сама специфика преподавания татарского языка, то, как мы это на протяжении последних 10 лет делали, методика преподавания, учебники... мы сейчас понимаем, что не настолько они интересны. Нет худа без добра. Мы поняли, что этот вопрос надо решать. Сейчас Министерство образования РТ, соответствующая комиссия Госсовета Татарстана готовят предложения вместе с научным сообществом, как сделать татарский язык более доступным для не татароязычных детей.

Что для меня было приятно (я благодарю родителей), 70 процентов родителей в школах проголосовали за вариативную часть, что эти 2 часа в неделю их дети будут учить татарский язык. Это тот самый случай, когда и мы себе сказали, и прокуратура нас попросила соблюдать законность в свободе выбора. Для меня это приятно. Желательно создать такие учебные пособия, чтобы они были интересны детям и чтобы это позволило овладеть хотя бы разговорной речью всех желающих. Я думаю, что это все поправимо.

Я до трех лет по-русски слова не знал, только на татарском говорил. Как только пошел в детский сад, я его абсолютно забыл и тоже ходил на факультатив. Активизировался мой татарский язык с рождением первого сына – спасибо моим родителям и родителям моей супруги. Они требовали, чтобы с пеленок с ребенком мы говорили на татарском языке. В итоге все четверо детей свободно говорят на татарском языке, а младший говорит на филологическим татарском.

О фестивале болельщиков у Чаши

- Не все попадают на стадион. Но любой житель Казани сможет ощутить себя участником этого чемпионата, придя на фестиваль (единовременная вместимость будет 25 тысяч человек). На площадке установят огромный экран 16 на 9 с видами Кремля, Чаши, огромное количество фаст-фуда, нашей национальной выпечки, кухни народов мира, будет культурно-развлекательная программа.

Начиная с 10 утра мы будем обязаны показывать все матчи. Даже в дни, когда у нас не будет матчей (у нас будет всего 6 матчей), на фестивале болельщиков на большом экране можно будет эту красоту, праздник увидеть.

Там огромный объем работ. Дополнительно работы по благоустройству пройдут по улице Рабочая, вблизи здания «Татмедиа» - уберем там забор «Татмедиа», получим большой променад с малыми архитектурными формами. Это все останется казанцам. Надеюсь, что и в будущем это будет таким магнитом, притяжением для жителей и гостей столицы.

О новом зоопарке и сложностях, с которыми пришлось столкнуться

- Мы многие проекты делаем впервые. Любая стройка имеет свою специфику. Мы думать не думали, когда начинали, что когда по проекту все сделано, приезжает правозащитная организация (хорошо, что догадались пригласить), так у каждого вида животных своя правозашитная организация. У горилл — своя, у слонов — своя, у фазанов — своя. Я на полном серьезе.

Если сдаешь многоквартирный дом и что-то не нравится там - приходишь и разговариваешь. А с правозащитниками разговаривать невозможно: они просто говорят, чтобы мы переделывали, и все. Вы знаете, что мы приняли решение строить «Африку». Почему? По простой причине — это самая посещаемая в мире выставка животных. Мы замахнулись на самый топ по будущим посещениям, чтобы это было интересно. Теперь, когда начали искать животных, выяснилось, что в Африке нет ни единой организации, которая взяла бы деньги по партнерскому договору.



По каждому виду договариваемся непонятно с кем. Отдав деньги, нет никакой гарантии, что довезут. Довезли - два месяца передержки там, потом животные привозятся сюда - два месяца передержки здесь, только потом в готовый вольер. Со всеми организациями по всем замечаниям уже по третьему разу прошли.
Мы вот готовили Универсиаду, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок Конфедераций, сложнейшие вопросы соблюдения спортивного оборудования, каких-то вопросов безопасности, логистики, доставки спортсменов в аэропорт, строжайшие правила, но я вам хочу сказать - это все цветочки по сравнению с тем, какие требования нам предъявляют. И мы все неукоснительно выполняем. Поэтому завершить исполнение этих требований надеемся к концу весны - началу лета. Животные первые уже начали поступать. Что касается зебр, дети мне тоже этот вопрос задают. 

Женя Потехина, 26.12.2017, 18:00
Тэги: Ильсур Метшин
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин26 декабря 2017, 19:25
Заткнитесь уже со своим татарским ,сидите у себя в деревне !
20
14
Согласны с автором?
Ага26 декабря 2017, 19:31
Технично горшка подзарядил, когда речь зашла о Зиге.
Лучший комментарий
0
10
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 19:45
В Швейцарии человек может себе позволить собирать мусор раздельно, в шуваловке - нет. Он может только мозг всем выносить, якобы живет в машине посреди зимы, как в арктической экспедиции, в палатке.
0
10
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 19:51
В Швейцарии скоро гусеницы станут перерабатывать пластик и полиэтилен, в России будут жечь кислород. Есть такая практика: все устаревшее - в страны третьего мира.
0
10
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 19:53
Насколько это реально современно и в тенденциях времени и технологий?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 20:01
Ну, ладно, пусть себе горит, ветра должны усиливаться в свете парникового эффекта, как-нибудь выдует.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 20:06
От «Казана» до «Татнефть Арены» - это избранным единицам, других это не касается.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 20:09
О татарском языке - меня этот вопрос коснулся посредственно, не напрямую. Я не титаник, но должен чувствовать что в подводной части и насколько она широка.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 20:18
Я почитал выступления одной дамы, что там в этих учебниках писали, ну так, потратил свое время, на этот абсурд, из которого можно просто выйти. Я не удивлен теперь надписям на стенах, а чего стоило ждать?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
В Швейцарии человек может себе позволить собирать мусор раздельно, в шуваловке - нет. Он может только мозг всем выносить, якобы живет в машине посреди зимы, как в арктической экспедиции, в палатке.
Развернуть
Это может позволить себе любой, ерунду не пиши. Тут зависит от сознательности горожан и менталитета. В той же Японии это обычное дело - раздельный мусор
0
2
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Насколько это реально современно и в тенденциях времени и технологий?
Развернуть
Что именно? Разделять мусор? Это не так сложно, как кажется - выбрасывать мусор в разные урны. Но переучить народ будет сложней.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
О татарском языке - меня этот вопрос коснулся посредственно, не напрямую. Я не титаник, но должен чувствовать что в подводной части и насколько она широка.
Развернуть
так и не поняла этого шума с татарским языком. Одни говорят слишком много его в школах, другие жалуются, что мало татарского осталось в Татарстане
0
3
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 20:57
В ответ на комментарий пользователя
Что именно? Разделять мусор? Это не так сложно, как кажется - выбрасывать мусор в разные урны. Но переучить народ будет сложней.
Развернуть
Народ переучить не сложно .Но для этого чиновники , именуемые себя властью ,должны повернуться лицом к народу и начать работать на него и ради него .И сделать это , своей основной идеологией.И когда образуется социальное равенство , вы увидите , что люди не такие , какие они сейчас.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 21:16
В ответ на комментарий пользователя
Это может позволить себе любой, ерунду не пиши. Тут зависит от сознательности горожан и менталитета. В той же Японии это обычное дело - раздельный мусор
Развернуть
Степень ерунды определяется ее состоятельностью и воплотимостью. Идеалисты могут кричать о вреде курения, но сами органы курят, видимо от хорошей и спокойной жизни. Они могут кричать о алкоголизме, но в то же время есть вопрос прибыли с оборота, а это хоть какой-то внутренний рынок. Ты верхогляд.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 21:21
В ответ на комментарий пользователя
Что именно? Разделять мусор? Это не так сложно, как кажется - выбрасывать мусор в разные урны. Но переучить народ будет сложней.
Развернуть
Иди и переучивай. Будешь новой трагичной новостью на проказане.
1
1
Согласны с автором?
ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ26 декабря 2017, 21:32
ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ. Русские оккупанты терроризируют крымских татар


В Акмесджиде («Симферополе») русские оккупанты учинили новые карательные акции против крымских татар. Свой очередной налет на дома местных жителей русские объясняют якобы «расследованием взрыва на газопроводе в Алуште». При этом обыски проходят в доме школьного психолога Асене Мисиратовой и в доме ее свекрови. Одну женщину русские оккупанты схватили и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, что 1 ноября на газопроводе в Алуште произошел взрыв. Тогда же были повреждены две высоковольтные линии электропередачи в Алуште. Банда ФСБ объявила произошедшее диверсией.

В захваченном русскими Крыму регулярно проходят карательные акции с целью запугивания и выдавливания крымских татар со своей исторической родины. По мнению крымско-татарских лидеров, Россия проводит политику этнической чистке.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
5
2
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Это может позволить себе любой, ерунду не пиши. Тут зависит от сознательности горожан и менталитета. В той же Японии это обычное дело - раздельный мусор
Развернуть
В Японии вообще другая культура. Изучи ее досконально, а не кусками.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 21:54
В ответ на комментарий пользователя
Иди и переучивай. Будешь новой трагичной новостью на проказане.
Развернуть
вот и понятно, что вы дальше будете все кидать в одну кучу, а еще проще - из окна выкидывать мусорные пакеты, да?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 21:55
В ответ на комментарий пользователя
Степень ерунды определяется ее состоятельностью и воплотимостью. Идеалисты могут кричать о вреде курения, но сами органы курят, видимо от хорошей и спокойной жизни. Они могут кричать о алкоголизме, но в то же время есть вопрос прибыли с оборота, а это хоть какой-то внутренний рынок. Ты верхогляд.
Развернуть
что к чему? Если будет завод для обработки раздельного мусора. То в чем проблема выкидывать все не в одну кучу. а разделять?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
В Японии вообще другая культура. Изучи ее досконально, а не кусками.
Развернуть
Будет ли уход в актаныш столь значимым событием на фоне Японских обычаев.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
что к чему? Если будет завод для обработки раздельного мусора. То в чем проблема выкидывать все не в одну кучу. а разделять?
Развернуть
Ты зачем мне это говоришь? Мы с тобой решаем это? Может быть мы с тобой властелины вселеной, кто-то темной, кто-то светлой? Не смеши меня.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 22:02
Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так http://bitly.nl/nomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 22:11
В ответ на комментарий пользователя
что к чему? Если будет завод для обработки раздельного мусора. То в чем проблема выкидывать все не в одну кучу. а разделять?
Развернуть
Я лишь выразил свое мнение, как все будет. А ты создаешь полемику, как будто я создаю то что будет. Ты нормальный, нет?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 22:16
Хорошо что заинтересованные люди есть с боль ой фантазией и харизмой!мухаметзянов икрам.с новым годом ильсун шарафофич и фас
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 22:36
В ответ на комментарий пользователя
что к чему? Если будет завод для обработки раздельного мусора. То в чем проблема выкидывать все не в одну кучу. а разделять?
Развернуть
Ты сначала проблемы ЖКХ глобально реши. Они все стонут от мутных тарифов на отопление, на одн. На тариф на капремонт план которого непрозрачен жильцам-плательщикам. А он про сбор раздельный мусора заладил, как будто это конечная станция экологии. Ты прикинь, сколько тонн мусора плавает в миром океане.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 22:43
В ответ на комментарий пользователя
Ты сначала проблемы ЖКХ глобально реши. Они все стонут от мутных тарифов на отопление, на одн. На тариф на капремонт план которого непрозрачен жильцам-плательщикам. А он про сбор раздельный мусора заладил, как будто это конечная станция экологии. Ты прикинь, сколько тонн мусора плавает в миром океане.
Развернуть
Зряплату с сам знаешь кого ужми, за что они там, не за что, за гарант якобы не братки взяток получают. Отдай эти деньги разброрщикам мусора. А тех кто берет взятки - под расстрел, тут же расхотят свои дворцы.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 22:57
В ответ на комментарий пользователя
Зряплату с сам знаешь кого ужми, за что они там, не за что, за гарант якобы не братки взяток получают. Отдай эти деньги разброрщикам мусора. А тех кто берет взятки - под расстрел, тут же расхотят свои дворцы.
Развернуть
Шутка. Ато по госту купил что-то, оно гарант чего-то. Нет, оно тоже взятка. И ничего не гарнирует, кроме личного доверия.
0
0
Согласны с автором?
Рафаэль26 декабря 2017, 23:00
Настоящий коммунист не обязательно тот, кто имеет партбилет. Грудинин - по своей конституции - КОММУНИСТ. в еДРЕ если он и был то в надежде, что Законные рычаги России по управлением Путина работают и пытался хоть что-то сделать в больших масштабах. Но...поняв, что не получается с медвежатиной плыть в сраном корыте и что-либо исправлять, он пришёл к истинным борцам-патриотам в КПРФ. Вступать или не вступать в КПРФ - это его личное дело, а мы коммунисты КПРФ с удовольствием будем бороться с ним в одном ряду с паршивой медвежьей властью. Грудинин - НАШ НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ. Он победит - победит Народ Российский! Рабочий класс воспрянет и не будет больше молчаливым мещано-быдлом, как сейчас.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 23:02
В ответ на комментарий пользователя
Шутка. Ато по госту купил что-то, оно гарант чего-то. Нет, оно тоже взятка. И ничего не гарнирует, кроме личного доверия.
Развернуть
А вот я счас типа сказал. А а ты ввел документ препятствующий нормальной торговле, и я же в минусе остался от своих же слов.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 23:06
В ответ на комментарий пользователя
А вот я счас типа сказал. А а ты ввел документ препятствующий нормальной торговле, и я же в минусе остался от своих же слов.
Развернуть
Они же завтра пролоббируют закон, вывернув наизнанку твои слова, в поисках своих интересов, а ты будешь искать кошелек в унитазе.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 23:13
В ответ на комментарий пользователя
Народ переучить не сложно .Но для этого чиновники , именуемые себя властью ,должны повернуться лицом к народу и начать работать на него и ради него .И сделать это , своей основной идеологией.И когда образуется социальное равенство , вы увидите , что люди не такие , какие они сейчас.
Развернуть
и перестанут мусорить там, где живут? Оч смешно))
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 23:14
В ответ на комментарий пользователя
Ты сначала проблемы ЖКХ глобально реши. Они все стонут от мутных тарифов на отопление, на одн. На тариф на капремонт план которого непрозрачен жильцам-плательщикам. А он про сбор раздельный мусора заладил, как будто это конечная станция экологии. Ты прикинь, сколько тонн мусора плавает в миром океане.
Развернуть
потому что нужно решать проблему с мусором. Или вас устраивает свалка вонючая, гниющая под открытым небом??
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 23:57
В ответ на комментарий пользователя
потому что нужно решать проблему с мусором. Или вас устраивает свалка вонючая, гниющая под открытым небом??
Развернуть
Это да, она гниет. Вопрос выбросов локально, мне мало интересен, в масштабах одного города, но пока нет общемировой обязательной, это лишь демагогия.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 00:07
Ваша новостная линия, она не от мира сего... но там скучно, и нет гeймпля.
0
0
Согласны с автором?
виталий коновалов27 декабря 2017, 00:16
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 01:28
В ответ на комментарий пользователя
Это может позволить себе любой, ерунду не пиши. Тут зависит от сознательности горожан и менталитета. В той же Японии это обычное дело - раздельный мусор
Развернуть
В том-то и дело, что от менталитета и сознательности. У нас порой мусор и до мусорного контейнера не доносят, на полпути оставляют, а то и в подъезде.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 01:38
В ответ на комментарий пользователя
и перестанут мусорить там, где живут? Оч смешно))
Развернуть
Да, и несколько ведер в квартирах поставят для разного вида мусора:)
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 02:17
А я буду на Новый Год спать. Я не хочу думать о вашем мусоре, вы мне надоели.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 02:19
И начну новый год занова. Только я.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 02:23
Никаких соцсетей, никаких блогеров, никаких плюшевых новостей.
0
0
Согласны с автором?
Уху евший27 декабря 2017, 03:00
https://
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

«Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

До окончания голосования осталось:
Да, государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменовНет, футбольный клуб - это национальное достояниеМне все равно
Голосов: 30
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 3
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru