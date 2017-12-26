Ильсур Метшин о мусоросжительном заводе, зоопарке, татарском и застройке берегов Казанки

Портал ProKazan.ru об итогах 2017 года, которые накануне подвел мэр Казани на ежегодной встрече с журналистами

О дорогах в Казани

- Общественные организации, которые следят за качеством российских дорог, поставили нас в лидеры. Мы перестали быть городом плохих дорог. Это глобальные вещи, которые все ощущают. Дороги делались не только центральные. Отремонтировано 340 дворов, в два раза больше, чем в прежние годы. Впервые дошли до дорог в садовые товарищества. В поселке Салмачи выполнен большой объем работ, причем, под землей работ было больше, чем на самом дорожном полотне, там решили большой клубок проблем. Спасибо Президенту за такое внимание к столице

О мусоросжигательном заводе

- Мир сегодня другого не придумал, нет другой технологии. Есть такие страны как, Швейцария, Австрия, Япония, где стандарты экологии соблюдаются также тщательно, как стерильность в медицинской операционной. Только самые благополучные страны могут позволить себе такие заводы.



В июле месяце я был на швейцарском заводе (по аналогичной технологии предполагается строительство МСЗ в России, - прим.ред). Если бы я своими глазами не увидел, то не поверил бы никаким уважаемым экспертам. В 5 метрах от стены завода – никакого запаха. Ни дыма, ни запаха, потому что система фильтров там стоит 40% от сметной стоимости. Рядом, в 300 метрах – элитный жилой поселок, в 450 – детский сад и школа. Да, мы должны пройти дорогу к раздельному сбору мусора, это мы должны сделать вместе. Предстоит выбрать площадку.



Я такой же человек и хочу жить в этом городе. Я вам однозначно говорю, что в том виде, в котором проектируют завод, это гораздо меньший урон, чем тот же «Казаньоргсинтез» или любое другое химическое предприятие, к которым мы давно привыкли. Нашими усилиями мы залезли в «пилот», в котором девять мусоросжигающих заводов, остальные пока будут плодить Самосырово. Дай нам Бог это реализовать.

У такого предприятия есть четкая санитарная зона, у негострожайшие нормативы, удаленность от всего. Мы обязательно найдем место, это будет промзона. Но мы обязательно посоветуемся с жителями, пройдут общественные слушания.

О застройке берега Казанки на Гаврилова

- Это далеко не зеленый уголок! Будем делать благоустройство набережной, мы будем ее расширять. Финская компания ЮИТ — это люди, которые умеют очень качественно строить. Строительство будет вестись в диалоге с максимальным сохранением и созданием новых зеленых уголков. Мы это будем делать, максимально сохраняя и создавая новые «зеленые уголки» не за счет маленьких кустарников, а за счет крупномерных деревьев. Сегодня у нас на каждую новую машину приходится 5 молодых деревьев. Мы точно будем сохранять нормативы озеленения, в то же время мы не можем город расширять бесконечно. Прежде всего, соблюдая интересы жителей, мы будем строить микрорайоны, создавать набережные, скверы и парки, так чтобы люди чувствовали себя комфортно в городе.

О гостиничном комплексе под «Миллениумом»

- Мы совсем недавно проезжали с президентом. Он меня заслуженно ругал за то, что я не могу заставить Зиганшина достроить эти дома. Мы бы очень хотели, чтобы к чемпионату мира хотя бы внешняя часть была сдана. Поэтому мы вместе с вами ждем. Постараемся в диалоге найти решение, чтобы Зиганшин это завершил и благоустроил эту часть набережной.

О судьбе берега Казанки вдоль Сибгата Хакима

- От «Казана» до «Татнефть Арены» мы не планируем там жилье точно, но как один из вариантов — там может появится концертный зал. Это тоже предмет принятия решения, вокруг будет огромное благоустройство. Но жилья там точно не будет никогда! Мы это в генплане четко закрепим.

О татарском языке

- Безусловно, нас всех этот вопрос коснулся, он имеет две стороны одной медали. Первое — сама специфика преподавания татарского языка, то, как мы это на протяжении последних 10 лет делали, методика преподавания, учебники... мы сейчас понимаем, что не настолько они интересны. Нет худа без добра. Мы поняли, что этот вопрос надо решать. Сейчас Министерство образования РТ, соответствующая комиссия Госсовета Татарстана готовят предложения вместе с научным сообществом, как сделать татарский язык более доступным для не татароязычных детей.



Что для меня было приятно (я благодарю родителей), 70 процентов родителей в школах проголосовали за вариативную часть, что эти 2 часа в неделю их дети будут учить татарский язык. Это тот самый случай, когда и мы себе сказали, и прокуратура нас попросила соблюдать законность в свободе выбора. Для меня это приятно. Желательно создать такие учебные пособия, чтобы они были интересны детям и чтобы это позволило овладеть хотя бы разговорной речью всех желающих. Я думаю, что это все поправимо.



Я до трех лет по-русски слова не знал, только на татарском говорил. Как только пошел в детский сад, я его абсолютно забыл и тоже ходил на факультатив. Активизировался мой татарский язык с рождением первого сына – спасибо моим родителям и родителям моей супруги. Они требовали, чтобы с пеленок с ребенком мы говорили на татарском языке. В итоге все четверо детей свободно говорят на татарском языке, а младший говорит на филологическим татарском.

О фестивале болельщиков у Чаши

- Не все попадают на стадион. Но любой житель Казани сможет ощутить себя участником этого чемпионата, придя на фестиваль (единовременная вместимость будет 25 тысяч человек). На площадке установят огромный экран 16 на 9 с видами Кремля, Чаши, огромное количество фаст-фуда, нашей национальной выпечки, кухни народов мира, будет культурно-развлекательная программа.



Начиная с 10 утра мы будем обязаны показывать все матчи. Даже в дни, когда у нас не будет матчей (у нас будет всего 6 матчей), на фестивале болельщиков на большом экране можно будет эту красоту, праздник увидеть.



Там огромный объем работ. Дополнительно работы по благоустройству пройдут по улице Рабочая, вблизи здания «Татмедиа» - уберем там забор «Татмедиа», получим большой променад с малыми архитектурными формами. Это все останется казанцам. Надеюсь, что и в будущем это будет таким магнитом, притяжением для жителей и гостей столицы.

О новом зоопарке и сложностях, с которыми пришлось столкнуться

- Мы многие проекты делаем впервые. Любая стройка имеет свою специфику. Мы думать не думали, когда начинали, что когда по проекту все сделано, приезжает правозащитная организация (хорошо, что догадались пригласить), так у каждого вида животных своя правозашитная организация. У горилл — своя, у слонов — своя, у фазанов — своя. Я на полном серьезе.



Если сдаешь многоквартирный дом и что-то не нравится там - приходишь и разговариваешь. А с правозащитниками разговаривать невозможно: они просто говорят, чтобы мы переделывали, и все. Вы знаете, что мы приняли решение строить «Африку». Почему? По простой причине — это самая посещаемая в мире выставка животных. Мы замахнулись на самый топ по будущим посещениям, чтобы это было интересно. Теперь, когда начали искать животных, выяснилось, что в Африке нет ни единой организации, которая взяла бы деньги по партнерскому договору.







По каждому виду договариваемся непонятно с кем. Отдав деньги, нет никакой гарантии, что довезут. Довезли - два месяца передержки там, потом животные привозятся сюда - два месяца передержки здесь, только потом в готовый вольер. Со всеми организациями по всем замечаниям уже по третьему разу прошли.

Мы вот готовили Универсиаду, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок Конфедераций, сложнейшие вопросы соблюдения спортивного оборудования, каких-то вопросов безопасности, логистики, доставки спортсменов в аэропорт, строжайшие правила, но я вам хочу сказать - это все цветочки по сравнению с тем, какие требования нам предъявляют. И мы все неукоснительно выполняем. Поэтому завершить исполнение этих требований надеемся к концу весны - началу лета. Животные первые уже начали поступать. Что касается зебр, дети мне тоже этот вопрос задают.