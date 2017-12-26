В Казани на Новый год ожидается аномально теплая погода

Причиной такой аномалии стало одновременное поступление теплого воздуха из Средиземноморья и Турции в европейскую часть страны

В последнюю неделю года температура воздуха по всей России, в том числе и Казани, будет аномально теплой. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Отмечается, что потепление затронет все регионы России.

- Температура будет превышать норму примерно на 10 градусов. Причиной такой аномалии стало одновременное поступление теплого воздуха из Средиземноморья и Турции в европейскую часть страны и из южных азиатских регионов в Сибирь, - сказал Вильфанд.

Так, завтра, 27 декабря, в Казани ожидается облачная погода, временами мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, с повышением к утру до 2-4 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем от 0 до +2 градусов. На дорогах гололедица.