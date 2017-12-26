В Казани рассмотрят дело на военного следователя, сбившего сотрудника ГИБДД

В Казани завтра продолжат рассмотрение административного дела военного следователя из Казани 25-летнего Игоря Пилипенко, который протащил лейтенанта полиции Марселя Бадуртдинова, пытавшегося его остановить.

- Три административных дела о привлечении Пилипенко к административной ответственности, - сообщили ProKazan.ru.

Отметим, в Военном следственном управлении СК РФ пока не приняли решения о наказании следователя.

- В настоящее время принятое процессуальное решение по результатам проверки в отношении старшего лейтенанта юстиции Пилипенко И.С. проверяется в военной прокуратуре Центрального военного округа, - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ.

Напомним, 8 ноября лейтенент дежурил на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, в какой-то момент он заметил машину, совершившую поворот налево при выключенных поворотниках и на запрещающий свет светофора. Сотрудник ГИБДД потребовал остановиться, однако водитель продолжил ехать, проехав дорогу на красный сигнал светофора. На перекрестке с улицей Профсоюзной он остановился, так как путь ему преграждали другие автомобили.

Инспектор подошел в водителю и предложил показать документы, однако тот резко поехал вперед, в результате сотрудник ГИБДД пролетел метров шесть-семь и упал на асфальт. После этого водителя задержали, им оказался военный следователь СКР.

После этого происшествия следователь написал заявление на сотрудников ГИБДД, якобы, сломавших ему нос.