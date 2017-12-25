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Минниханов пообещал помочь купить авто обратившейся с просьбой женщине

Минниханов пообещал помочь купить авто обратившейся с просьбой женщине
16+
Фото: prav.tatar.ru
Он провел прием жителей республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня прием жителей республики, пообещав помочь решить им их проблемы, в частности, с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Мать пятерых детей из Зеленодольского района попросила Минниханова помочь купить авто. Президент пообещал найти деньги для многодетной семьи через внебюджетные источники финансирования и спонсоров.

- Вы – достойный пример многодетной семьи. Мы всегда будем помогать таким семьям, как ваша, - заявил Минниханов.

Также он выслушал просьбу основательницы благотворительной организации "Добрые сердца", которая представила проект по реабилитации и адаптации детей через контакт с животными и растениями. Проект стартовал в Казанском зооботсаду, однако оранжерея не смогла вместить всех желающих.

Минниханов предложил разместить его в конноспортивном комплексе "Казань", что позволит охватить большое количество нуждающихся в зоотерапии детей.

Ученица казанской гимназии №19 рассказала Минниханову о посткроссинге, суть которого состоит в отправке почтовых открыток по всему миру. Девочка попросила у президента помочь с печатью создаваемых ею открыток с видами Казани и Татарстана, чтобы отправлять их в другие страны и привлекать туристов в республику. Минниханов поручил госкомитету РТ по туризму и агентству "Татмедиа" проработать реализацию проекта посткроссинга в республике, а девочке пообещал прислать открытку.

По каждой просьбе был составлен протокол.

Н. Вильданов, 26.12.2017, 17:13
Тэги: Политика, Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2017, 17:20
И так должно быть каждый день, а не перед.выборами..Как говорится обещал 80%',придется ''работать''.))
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мин рус26 декабря 2017, 17:23
тэк знэщит, раз обещал знэщит, знэщит надо там помощь
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Горожанин26 декабря 2017, 17:29
обещать ещё не значит выпонить
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Горожанин26 декабря 2017, 17:37
обещать не знэщит жениса
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