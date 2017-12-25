Минниханов пообещал помочь купить авто обратившейся с просьбой женщине

Он провел прием жителей республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня прием жителей республики, пообещав помочь решить им их проблемы, в частности, с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Мать пятерых детей из Зеленодольского района попросила Минниханова помочь купить авто. Президент пообещал найти деньги для многодетной семьи через внебюджетные источники финансирования и спонсоров.

- Вы – достойный пример многодетной семьи. Мы всегда будем помогать таким семьям, как ваша, - заявил Минниханов.

Также он выслушал просьбу основательницы благотворительной организации "Добрые сердца", которая представила проект по реабилитации и адаптации детей через контакт с животными и растениями. Проект стартовал в Казанском зооботсаду, однако оранжерея не смогла вместить всех желающих.

Минниханов предложил разместить его в конноспортивном комплексе "Казань", что позволит охватить большое количество нуждающихся в зоотерапии детей.

Ученица казанской гимназии №19 рассказала Минниханову о посткроссинге, суть которого состоит в отправке почтовых открыток по всему миру. Девочка попросила у президента помочь с печатью создаваемых ею открыток с видами Казани и Татарстана, чтобы отправлять их в другие страны и привлекать туристов в республику. Минниханов поручил госкомитету РТ по туризму и агентству "Татмедиа" проработать реализацию проекта посткроссинга в республике, а девочке пообещал прислать открытку.

По каждой просьбе был составлен протокол.