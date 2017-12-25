Жители деревни под «Казаном» хотят разместить на крышах протестные баннеры во время ЧМ

Таким образом они хотят привлечь внимание к своей проблеме

Собственники деревянных домов, расположенных рядом с «Чашей», собираются разместить на крышах протестные баннеры во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тем самым казанцы намерены обратить внимание международной общественности на свое бедственное положение, пишет «Вечерняя Казань».

О том, что в Казани ради дороги планируют снести вековые деревянные дома портал ProKazan.ru писал еще летом этого года. Исполком Казани собирается изъять для муниципальных нужд дома № 1, 3, 5, 7, 9/14 по улице Кемеровская. Дома изымут из-за строительства дороги - будет построена дорога по улице Бондаренко на участке от улицы Кемеровская до улицы Сибгата Хакима. В этом случае половина деревеньки внутри квартала просто исчезнет. Однако сами жители переехать не против. Они бы и рады остаться, да только здесь нет условий.

- После того как построят дорогу, мы еще и без воды останемся. Колонка, к которой мы сейчас ходим, в ближайшие полгода будет отрезана от наших домов оживленной магистралью, а в Водоканале нам уже сообщили, что к нашим домам тянуть новый водовод никто не собирается, - поделился возмущением один из жителей домов.

Так, по словам пресс-секретаря Исполкома Казани Владимира Казанцева, вопрос о сносе домов уже решен.

- Вопрос о сносе домов, стоящих прямо на месте будущей дороги, уже решен, а судьба остальных решится, когда появятся средства для выкупа этих участков, - сказал Казанцев.

Однако жильцы так называемой деревеньки опускать руки не намерены.

- Мы уже придумали, как ускорить дело. Вывесим перед началом чемпионата на крышах своих домов баннеры, напишем на них тексты о нашем безысходном положении - такие, к которым с точки зрения закона нельзя придраться. И пусть гости чемпионата читают! Снять баннеры никто не сможет, потому что войти в наши дворы без нашего разрешения никто не имеет права - это же частная территория, - говорит один из жильцов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году с 25 мая по 25 июля возле Центра семьи «Казан» расположится площадка фестиваля болельщиков.