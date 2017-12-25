В Татарстане задержали первого подозреваемого по делу о взрыве на гипсовом руднике

В Татарстане в ходе расследования дела, возбужденного после взрыва и смерти двух рабочих на гипсовом руднике "Фоника-Гипс", был задержан первый подозреваемый. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Задержанный - 58-летний К. Макаров, является горным мастером предприятия "Фоника-Гипс", сейчас ведется расследование, - сообщили ProKazan.ru.

Напомним, накануне утром на автомобиле "Крот" производили работы по закладке взрывчатых веществ (аммонала), при выезде автомобиля на поверхность в пяти метрах от въезда в шахту произошел самопроизвольный взрыв.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ".