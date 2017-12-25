В Татарстане могут поставить памятник фильму «Елки»‍

В Татарстне в Бавлах в следующем году собираются установить памятник фильму «Елки», об этом в ходе брифинга в кабмине сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман.

Бавлы стали известны на всю страну благодаря первой части этой киноленты, снятой режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. В первой части франшизы «Елки» героиня Марии Порошиной, жительница Уфы, не успевает загадать желание и решается срочно поехать для этого в Бавлы, где Новый год наступит только через два часа. В Бавлах она вбегает в первый попавшийся дом и на глазах хозяев, стоящих с поднятыми бокалами, наливает себе шампанского, пишет записку, сжигает ее и выпивает шампанское с пеплом.

- Тимур Бекмамбетов тоже заинтересовался, — сказала Фишман.

Кстати



Киноальманах «Елки» — самая коммерчески успешная российская франшиза. Пятая часть вышла на экраны 22 декабря 2016 года и собрала в отечественном прокате 12 миллионов долларов. В 2014-м киносерия обзавелась спин-оффом «Елки 1914».