Соцсети взбудоражены: в небе над Челнами мимо облака с лицом Путина пролетел яркий объект

В соцсетях пользователи удивились яркому объекту, который пролетел в небе над Набережными Челнами мимо облака, в котором увидели лицо президента России Владимира Путина. Видеозапись появилась сегодня в соцсетях.

- Живу в поселке, мусор выкидываю там же. Сегодня утром как раз шёл на помойку, и вдруг с неба посыпалась труха какая-то. Светится, как гирлянда, хотя на улице и без того светло. Успел заснять только одну. Чего это? Космический мусор, что ли? Зачем к нам в посёлок кидать? У нас и пищевых отходов хватает. Ещё и марсианские помои будут тут вонять! - написал очевидец.

В ходе обсуждения объекта многие заметили в облаке лицо Путина.

Пока неизвестно, что именно за яркий объект пролетел в небе, пользователи не исключают, что это может быть видеомонтаж.