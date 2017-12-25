В Казани скончалась девушка, которую жестоко изнасиловали веткой от дерева

Она была в коме 2 года

В Казани после двухгодичной комы скончалась 34-летняя жертва жестокого изнасилования в Уфе, об этом сообщается в группе помощи девушке в соцсетях.

Нападение на девушку произошло вечером 29 сентября 2015 года около дома 70/1 по улице Зорге в Уфе. Аня вечером шла домой из офиса косметической компании, в которой работала. Злоумышленник напал на нее, жестоко избил, изнасиловал веткой и забрал ценные вещи. У девушки оказались разорваны практически все внутренние органы. После избиения он положил девушку на трамвайные пути, надеясь, что ее переедут, однако этого не случилось, вагоновожатый смог увидеть ее и остановить трамвай.

- Аня умерла сегодня ночью в 18 больнице города Казани. В сознание за последние два года так и не пришла. Предварительная причина смерти: сердечно-легочная недостаточность, - говорится в сообщении, опубликованном накануне.

Вынос тела планируется в среду на 10:00 по адресу Баки Урманче 6, подъезд 9 (ЖК Солнечный город, г. Казань). Друзья и близкие смогут проститься завтра с утра в квартире в Казани (с 8:00 по 10:00) или в 11:00 во время похоронной процессии на кладбище в Киндерях.

Отметим, виновного в нападении на девушку в 2016 году осудили на 23 года колонии. На его счету было шесть жертв.