Кандидат в президенты РФ из Казани представила свою предвыборную программу

Она собирается сделать ставку на обеспечение жильем российских семей, а также рост уровня доходов населения

Общественная активистка из Казани Ирина Волынец, которая готовится стать кандидатом в президенты России, представила свою предвыборную программу. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По ее словам, она собирается сделать ставку на обеспечение жильем российских семей, а также рост уровня доходов населения. Кроме того, Волынец планирует реализовать план льгот и выплат для матерей и ликвидировать детскую бедность. Среди других пунктов программы - честные тарифы на транспорте и в ЖКХ, рост вознаграждений самозанятого населения, развитие малого и среднего бизнеса, защита прав граждан в социальной сфере.

Ирина Волынец уже уведомила ЦИК о проведении 27 декабря съезда Народной партии России, где будет обсуждаться вопрос о ее выдвижении в качестве кандидата в президенты РФ на выборах 2018 года.

Пока неизвестно, кто возглавит предвыборный штаб Волынец.

Напомним, Ирина Волынец заявила о своем желании баллотироваться на пост президента в конце октября. Она заявляла, что "Путину нужна женщина", а именно женщина-конкурент на предстоящих выборах. Волынец выступает с лозунгом "Если вам не все равно". Она является многодетной матерью, в связи с этим практически все пункты ее программы направлены на защиту института семьи. "Нельзя допустить повышения пенсионного возраста, нужно повышать сами пенсии. Я считаю, что страна, которая не в состоянии позаботиться о детях, матерях и стариках, вряд ли может рассчитывать на достойное будущее и называть себя великой. А Россия великая страна, я в это верю и сделаю все для того, чтобы помочь моей стране встать с колен, - говорила Волынец.

Ранее Волынец опровергла свое участие в передаче Николая Фоменко "Империя страсти", которая выходила в 90-х годах. Напомним, что на Youtube появилась видеозапись программы, где молодая девушка, похожая на Ирину Волынец разделась до трусиков.