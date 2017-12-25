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Кандидат в президенты РФ из Казани представила свою предвыборную программу

Кандидат в президенты РФ из Казани представила свою предвыборную программу
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Она собирается сделать ставку на обеспечение жильем российских семей, а также рост уровня доходов населения

Общественная активистка из Казани Ирина Волынец, которая готовится стать кандидатом в президенты России, представила свою предвыборную программу. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По ее словам, она собирается сделать ставку на обеспечение жильем российских семей, а также рост уровня доходов населения. Кроме того, Волынец планирует реализовать план льгот и выплат для матерей и ликвидировать детскую бедность. Среди других пунктов программы - честные тарифы на транспорте и в ЖКХ, рост вознаграждений самозанятого населения, развитие малого и среднего бизнеса, защита прав граждан в социальной сфере.

Ирина Волынец уже уведомила ЦИК о проведении 27 декабря съезда Народной партии России, где будет обсуждаться вопрос о ее выдвижении в качестве кандидата в президенты РФ на выборах 2018 года.

Пока неизвестно, кто возглавит предвыборный штаб Волынец.

Напомним, Ирина Волынец заявила о своем желании баллотироваться на пост президента в конце октября. Она заявляла, что "Путину нужна женщина", а именно женщина-конкурент на предстоящих выборах. Волынец выступает с лозунгом "Если вам не все равно". Она является многодетной матерью, в связи с этим практически все пункты ее программы направлены на защиту института семьи. "Нельзя допустить повышения пенсионного возраста, нужно повышать сами пенсии. Я считаю, что страна, которая не в состоянии позаботиться о детях, матерях и стариках, вряд ли  может рассчитывать на достойное будущее и называть себя великой. А Россия великая страна, я в это верю и сделаю все для того, чтобы помочь моей стране встать с колен, - говорила Волынец.

Ранее Волынец опровергла свое участие в передаче Николая Фоменко "Империя страсти", которая выходила в 90-х годах. Напомним, что на Youtube появилась видеозапись программы, где молодая девушка, похожая на Ирину Волынец разделась до трусиков.

Н. Вильданов, 26.12.2017, 11:39
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2017, 11:50
Ну лиса, ну популистка. А как она и за счет чего и где финансы возьмёт, объяснит? А как же борьба с коррупцией? Как она будет возвращать из за границы награбленное? Да много чего. Умнее, что папик есть и это ей на 8 марта подарок -выборы? Или так, от делать нечего?
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16
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Горожанин26 декабря 2017, 11:53
Выборы-выборы - кандидаты п...доры!
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8
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Горожанин26 декабря 2017, 11:54
Голосую за Павла Грудинина. Нужны новые идеи и позовите, а не ''провереный, сомнительный застой ''
5
13
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Горожанин26 декабря 2017, 12:00
Известная ш...ха была в 90-е.
1
7
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Горожанин26 декабря 2017, 12:06
В ответ на комментарий пользователя
Известная ш...ха была в 90-е.
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Пусть тему сисек раскроет! :-D Правда сейчас уж силикон наверное голый!
0
3
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Горожанин26 декабря 2017, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Голосую за Павла Грудинина. Нужны новые идеи и позовите, а не ''провереный, сомнительный застой ''
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Пусть дальше клубнику выращивает! :-D
10
2
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Горожанин26 декабря 2017, 12:19
В ответ на комментарий пользователя
Пусть дальше клубнику выращивает! :-D
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Скажи еще , что тебе земляника, клубника не нравится? :-P А сегодня ты как сыр в масле живешь? Да? А сто здесь делаешь тогда? Нет? Кули тогда прикалываетесь с клубникой? Или лишьбынебыловойны? Или яжежмать? :-D
2
7
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Горожанин26 декабря 2017, 12:24
В ответ на комментарий пользователя
Ну лиса, ну популистка. А как она и за счет чего и где финансы возьмёт, объяснит? А как же борьба с коррупцией? Как она будет возвращать из за границы награбленное? Да много чего. Умнее, что папик есть и это ей на 8 марта подарок -выборы? Или так, от делать нечего?
Развернуть
Пока не пересмотрят ельцинско -чубайскую лжеприватизацию, что сомнительно.ничего не изменится. Правительство Сахизадовны со своей финансовой системой МММ, тоже никакой перспективы не имеет. Все держится, как пенопласт на воде и он когда нибудь.раскрошется.
Лучший комментарий
0
11
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Горожанин26 декабря 2017, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Пока не пересмотрят ельцинско -чубайскую лжеприватизацию, что сомнительно.ничего не изменится. Правительство Сахизадовны со своей финансовой системой МММ, тоже никакой перспективы не имеет. Все держится, как пенопласт на воде и он когда нибудь.раскрошется.
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Бла, бла, бла!
8
0
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Горожанин26 декабря 2017, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Голосую за Павла Грудинина. Нужны новые идеи и позовите, а не ''провереный, сомнительный застой ''
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Возможно Грудинин П. подходящая кандидатура на должность президента, но он себя не проявил как Навальный А., хотя Путяня обойдет их обоих путем фальсификации выборов!
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9
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Горожанин26 декабря 2017, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
Бла, бла, бла!
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Купи гармонь, репер :-D
4
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Горожанин26 декабря 2017, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
Возможно Грудинин П. подходящая кандидатура на должность президента, но он себя не проявил как Навальный А., хотя Путяня обойдет их обоих путем фальсификации выборов!
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Путем самоназначения самовыдвеженца, которого поддерживает ер.)))
0
2
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Горожанин26 декабря 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Купи гармонь, репер :-D
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Ты лучше купи себе баян, козёл!
6
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Горожанин26 декабря 2017, 13:00
В ответ на комментарий пользователя
Скажи еще , что тебе земляника, клубника не нравится? :-P А сегодня ты как сыр в масле живешь? Да? А сто здесь делаешь тогда? Нет? Кули тогда прикалываетесь с клубникой? Или лишьбынебыловойны? Или яжежмать? :-D
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Мне нравится клубника! Поэтому и говорю пусть дальше выращивает! Что непонятного сказал? Коммуняк прогнали еще в 1991! Бежали из обкома только пятки сверкали! Довели страну до края. Опять захотелось колоннами ходить на 1 мая?
6
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Дед26 декабря 2017, 13:17
Хочу в СССР, большая дружная страна, где нет безработицы, нет наркоты, воров и жуликов у власти, нищих пенсионеров, суицидов школьников, борьбы за выживание.....
2
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Горожанин26 декабря 2017, 13:21
В ответ на комментарий пользователя
Хочу в СССР, большая дружная страна, где нет безработицы, нет наркоты, воров и жуликов у власти, нищих пенсионеров, суицидов школьников, борьбы за выживание.....
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Прошляпил ты эту страну. Сам виноват. Нечего было в 91-м году за Ельцина голосовать.
0
4
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Горожанин26 декабря 2017, 13:31
всегда хожу на выборы и порчу биллютени
2
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Пиши читай26 декабря 2017, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
всегда хожу на выборы и порчу биллютени
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Клево, слово бюллетень вы уже испортили =-D
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Горожанин26 декабря 2017, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
всегда хожу на выборы и порчу биллютени
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Лучше не ходить на выборы, чтобы была низкая явка избирателей и их признали НЕСОСТОЯВШИМИ!!!
1
4
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Горожанин26 декабря 2017, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
Голосую за Павла Грудинина. Нужны новые идеи и позовите, а не ''провереный, сомнительный застой ''
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Возможно и так,но меня беспокоит,что у и коммунистов теперь свои засланный казачок,для ослабления позиции,всетаки Грудь был в партий которая ест страну.Мне это напоминает ситуацию с Мироновым вдвешник,состоял в едро,потом была создана Справед россия,как альтернатива Кпрф. И еще ,вчерашние высказывания Навального,в.т.ч усиливают мою позицию.В опросепо Путину ,я уже высказывал фальсификацию с Рахимовым,когда была графа против всех,которые шли в зачет президента РБ. Зайдите поинтересуйте,кто не верит. Так вот байкот выборов наверно более свежее решение в так называемой пркзиденской гонке. Соседям привет.
0
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Горожанин26 декабря 2017, 13:59
В ответ на комментарий пользователя
Хочу в СССР, большая дружная страна, где нет безработицы, нет наркоты, воров и жуликов у власти, нищих пенсионеров, суицидов школьников, борьбы за выживание.....
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В Ссср была справедливость.Люди к людям в гости ходили,а сейчас даже соседи друг на друга косо смотрят.Прл зависиь со стороны и говорить не надо.
0
2
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Горожанин26 декабря 2017, 14:38
Ночные Бабочки с трасс в правительство попёрлись. Лучше бы выложила свои фото , где голой танцевала в университете , а не позорила нашу страну .
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Горожанин26 декабря 2017, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
Ты лучше купи себе баян, козёл!
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Соси, не отвлекайся.
0
0
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**[26 декабря 2017, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
Мне нравится клубника! Поэтому и говорю пусть дальше выращивает! Что непонятного сказал? Коммуняк прогнали еще в 1991! Бежали из обкома только пятки сверкали! Довели страну до края. Опять захотелось колоннами ходить на 1 мая?
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Ну всё,ты теперь обосрался и во всё веру потерял.
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Горожанин26 декабря 2017, 15:07
Казанской психбольнице,есть президенты и Наполеоны и другой разношерсный народ.
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**[26 декабря 2017, 15:09
В ответ на комментарий пользователя
Прошляпил ты эту страну. Сам виноват. Нечего было в 91-м году за Ельцина голосовать.
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Их как лохов развели ''голосуй сердцем '', ''голосуй душой '', ''голосуй умом '', так всех.россиян Борька алкаш и нае... А сейчас зомболюди идут, как в известной сказке, про мальчика, который играя на дурке, крыс в воду заманил.:-D:-D
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**[26 декабря 2017, 15:10
В ответ на комментарий пользователя
Ты лучше купи себе баян, козёл!
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Или на куй,дебилоид.
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