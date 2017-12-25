«МегаФон» отменяет внутрисетевой роуминг

«МегаФон» обнуляет стоимость всех входящих звонков при поездках по России с номеров региона пребывания

Цена исходящих вызовов на номера региона пребывания не превысит 2 руб. за минуту. Базовая стоимость мобильного интернета остается такой же, как и в домашнем регионе.

Новые принципы тарификации будут внедряться поэтапно, поскольку для их реализации оператору потребуется изменить около 3 тысяч тарифов по всей стране. Первые изменения будут внедрены на ряде тарифных планов без абонентской платы в январе 2018 года.

Абоненты «МегаФона», пользующиеся пакетными тарифами, уже давно общаются в поездках по стране на «домашних» условиях. Абоненты, которые хотят сохранить условия своего действующего тарифа в путешествиях, до вступления в силу изменений могут пользоваться опцией «Будь как дома».

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