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Новый год 2018 в Казани: как будут работать в праздники поликлиники и роддома

Новый год 2018 в Казани: как будут работать в праздники поликлиники и роддома
16+

В новогодние праздники в Казани количество выездных бригад скорой помощи увеличат до 80, а первоочередное обслуживание вызовов будет в места проведения праздников и праздничных гуляний. Yепосредственно на площадках будут организованы медпункты, заявил в этот понедельник начальник управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

Что касается поликлиник, то стационары в праздники будут работать круглосуточно, также будет проводиться госпитализация.

В таком же режиме будут работать и роддомы. Рожениц будут госпитализировать в клинику КГМУ (Толстого, 4) или в городскую больницу № 7, в зависимости от района, в котором пациенты состоят на учете.

Взрослые поликлиники будут работать с 9.00 до 17.00. 3 и 6 января в усиленном режиме, а все остальные дни — дежурные терапевтические бригады. Детские больницы 2, 4 и 6 января будут работать с 9.00 до 17.00, 8 января — с 9.00 до 15.00. В усиленном режиме больницы будут работать 2 и 5 января.

Н. Вильданов, 25.12.2017, 18:45
Тэги: Здоровье
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Комментарии

ТатарчоноК25 декабря 2017, 20:01
Одно пожелание: чтобы эта инфа не понадобилась никому..
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Мар25 декабря 2017, 20:41
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Новость из темы-покупай презервативы и роддом не нужен и ноги целы
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