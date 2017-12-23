Популярный блогер Илья Варламов опустил Казань на 10 место в рейтинге городов России

Популярный блогер ​Илья Варламов опустил Казань с 9 на 10 место в рейтинге лучшх российских городов, об этом он написал у себя в блоге.

- С одной стороны, много денег и есть хороший потенциал для развития. С другой стороны, плохая архитектура и проблемы в спальных районах. Очень хороший центр города и инфраструктура для туристов, - написал Варламов.

Лидером рейтинга оказался Севастополь, далее Псков и Геленджик.

Напомним, ранее Варламов раскритиковал Казань за уничтожение исторического центра, по его словам, столица Татарстана - это "самый яркий в России пример безалаберного отношения к исторической застройке". Илья Варламов сравнил отношение властей четырех российских городов (Москвы, Уфы, Самары и Казани) к исторической среде с бомбардировкой Дрездена и Варшавы во время Второй мировой войны.