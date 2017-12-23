Комик из Москвы: «Считаете, шутить про чеченцев опасно, вы никогда не шутили о Дербышках»

Комик из Москвы Александр Долгополов выступил с очередным стендапом. На этот раз Долгополов рассказал, что ему угрожали за шутку про казанский поселок Дербышки. Видео стендапа появилось в Сети.

Напомним, ранее В Интернете пользователи запустили флешмоб «100 шуток про Дербышки», это случилось из-за угроз московскому комику Александру Долгополову, который несколько раз пошутил про название района.

В начале ноября московский комик Александр Долгополов приехал в Казань вместе с другими комиками, 25 ноября он заявил, что ему написал казанский ведущий Мартин Майоров, который передал угрозы от неизвестных жителей Дербышек. Они предложили комику «поговорить» и извиниться за слова о поселке. В обратном случае неизвестные пообещали комику приехать в Москву, «подождать после выступления» и «подправить лицо».

После этого комик обратился с заявлением в полицию, назвав происходящее шантажом, по его словам, в правоохранительных органах приняли его заявление, идет проверка.