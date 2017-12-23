В Казани прекратили дело на полицейских, которые силой задержали жителей Азербайджана

В Казани прокуратура прекратила уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников полиции, которые силой задержали жителей Азербайджана. Об этом сообщает "Татар Информ".

Инцидент случился после того, как вечером 18 ноября на улице Журналистов неизвестные обстреляли из оружия двух мужчин. В рамках расследования на улице Четаева полицейские задержали нескольких жителей Кавказа, один из которых снимал на видео действия полицейских.

В результате на сотрудников полиции Следственный комитет возбудил дело о превышение должностных полномочий, однако прокуратура отменила его.

Выяснилось, что основанием для решения о возбуждении уголовного дела были лишь показания задержанного и знакомых, заинтересованных в его исходе, объективных доказательств не было. Также СК допустил процессуальные нарушения: возбуждение дела по признакам преступления, а не в отношении конкретных сотрудников, существенно нарушает их права на защиту и обжалование.