Антимонопольщики возбудили дело на Исполком Челнов

УФАС по РТ возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Исполкома Набережных Челнов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации ведомства, Исполком Челнов необоснованно возложил на предпринимателей дополнительные финансовые расходы.

- Предпринимателям пришлось платить за обслуживание и содержание пешеходных переходов, которые находятся в ведении МУП «Предприятие автомобильных дорог», - говорится в сообщении.

Так, УФАС по РТ посчитало, что обязанность арендатора заключить договор с МУП «ПАД» на возмещение коммунальных и общеэксплуатационных услуг, связанных с содержанием муниципального имущества, могло привести к ограничению или устранению конкуренции.

Напомним, ранее сообщалось, что УФАС по РТ заподозрило «Казанские аптеки» и ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек» в незаконном сговоре. «Казанские аптеки» и дистрибьютор лекарственных средств «Центр внедрения Протек» заключили соглашение, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции на рынке лекарственных препаратов.