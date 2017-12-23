В Казани от отравления бытовым газом умер мужчина

В Казани накануне днем, 24 декабря, в квартире по улице Зорге нашли мертвым 47-летнего мужчину, информацию, появивущюся в соцсетях, подтвердил источник Prokazan.ru.

- Мужчина отравился бытовым газом. Перед смертью он довольного долго пил спиртные напитки, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

Советы от МЧС



Бытовой газ может стать причиной очень сильного отравления. Первые признаки такого отравления:



- головокружение;

- слабость;

- тошнота и рвота;

- слезотечение;

- шум в ушах;



Поэтому если вы почувствовали запах газа – не теряйте время, стараясь как можно меньше вдыхать загазованный воздух, направляйтесь на кухню. Выключите конфорку, откройте окно, хорошо проветрите помещение, ни в коем случае не зажигайте огонь и электрический свет, до полного проветривания помещения. Обыкновенный электровыключатель может стать причиной взрыва.



Если, не смотря на проветривание в квартире всё же присутствует запах газа, постарайтесь обнаружить его источник. Ещё раз проверьте плиту, загляните в духовку. В обязательном порядке перекройте вентиль на газовой трубе. Чтобы легче было установить место утечки газа, возьмите намыленную губку и проведите ею по всем соединениям газовой трубы. Если появились пузырьки, значит, газ выходит именно здесь. Однако может оказаться, так что газом пахнет из соседней квартиры. Выйдите на лестничную площадку и проверьте это.



Если газом пахнет от соседей, ни в коем случае не звоните в дверь, просто постучите. Если ответа нет, а газом пахнет всё сильнее немедленно вызывайте газовую службу по телефону 04 и сообщите об утечке. До приезда специалистов разумнее всего покинуть опасную зону.