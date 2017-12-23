Минниханов после реконструкции открыл обновленный ДК им.Ленина

Президент также принял участие в новогодней детской елке, а также осмотрел отремонтированные помещения

Сегодня, 25 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов после масштабной реконструкции открыл обновленный ДК имени Ленина.

Глава республики принял участие в новогодней детской елке, а также осмотрел отремонтированные помещения.

- Этот дворец культуры должен быть востребован. Долгие годы здесь требовалось провести ремонт, но не получалось. И вот сегодня получилось. Я предлагаю, чтобы он был предоставлен, прежде всего, для наших детей, - отметил Минниханов.

Напомним, на ремонт ДК им.Ленина потратили 349 млн рублей. Строительство здания началось в 1950 году и завершилось спустя 10 лет. При этом капитальный ремонт там не проводился ни разу.