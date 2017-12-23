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Минниханов после реконструкции открыл обновленный ДК им.Ленина

Минниханов после реконструкции открыл обновленный ДК им.Ленина
16+
Фото: tatarstan.ru
Президент также принял участие в новогодней детской елке, а также осмотрел отремонтированные помещения

Сегодня, 25 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов после масштабной реконструкции открыл обновленный ДК имени Ленина.

Глава республики принял участие в новогодней детской елке, а также осмотрел отремонтированные помещения.

- Этот дворец культуры должен быть востребован. Долгие годы здесь требовалось провести ремонт, но не получалось. И вот сегодня получилось. Я предлагаю, чтобы он был предоставлен, прежде всего, для наших детей, - отметил Минниханов.

Напомним, на ремонт ДК им.Ленина потратили 349 млн рублей. Строительство здания началось в 1950 году и завершилось спустя 10 лет. При этом капитальный ремонт там не проводился ни разу. 

Люция Кашапова, 25.12.2017, 14:05
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин25 декабря 2017, 14:12
Открывашкин :-P
4
11
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***25 декабря 2017, 14:14
Пенсии когда в Татарстане повысит? Среди регионов России, здесь самые низкие пенсии и при том высокие цены в магазинах. Позорники самохвалы.
5
13
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Горожанин25 декабря 2017, 14:15
Вот и весь уровень туриста. Открывать после ремонта районные ДК, отремонтированные улицы и рекомендовать как провести выборы(читай коронацию) несменяемого.
Лучший комментарий
2
12
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Би25 декабря 2017, 14:24
Я то же хочу кому нибудь что нибудь открыть или распоковать
2
1
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Горожанин25 декабря 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Пенсии когда в Татарстане повысит? Среди регионов России, здесь самые низкие пенсии и при том высокие цены в магазинах. Позорники самохвалы.
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Среди регионов России, Татарстана на 48 месте по размеру оплаты пенсий. Это позор '!удащливым ''.Социальные проблемы они замалчивают, по причинам, либо не способны их решать, либо это им выгодно. Занимаются зрелищными ''фантиками '',забыв протсодержимое.
2
12
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Горожанин25 декабря 2017, 14:31
Поднять жизненный уровень пенсионеров и трудящихся, похоже им не под силам. Это первая обязанность.государственных.''ставленников ''.А потом и решение благоустройства жизни.
3
9
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горожанин25 декабря 2017, 14:39
Езжай в Москву , там лужковские пенсии, доплата из бюджета РФ.
4
4
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 14:41
пенсии у всех хорошии, ворчат только те, кто нелегально работал, а когда бизнес прижали по закону, выяснилось, что пенсии-то и нет. так что не надо тявкать, работать надо было законно
13
4
Согласны с автором?
горожанин25 декабря 2017, 14:42
Так у нас 85 регионов, а мы по середине. Не совсем плохо.
4
3
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Горожанин25 декабря 2017, 14:42
Зато наверное снег около ДК почистили .
1
6
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Горожанин25 декабря 2017, 14:42
В ответ на комментарий пользователя
Поднять жизненный уровень пенсионеров и трудящихся, похоже им не под силам. Это первая обязанность.государственных.''ставленников ''.А потом и решение благоустройства жизни.
Развернуть
на***** деньги, если в городе дерьмово будет? ну будут у тебя 15 млр дол, что ты с ними в деревне в районе магадана делать будешь? подумай, НИЧЕГО! будешь ныть, постройте магазин
6
2
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Горожанин25 декабря 2017, 14:43
что там за 2 колхозника на 2м фото?
4
3
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
пенсии у всех хорошии, ворчат только те, кто нелегально работал, а когда бизнес прижали по закону, выяснилось, что пенсии-то и нет. так что не надо тявкать, работать надо было законно
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Вот ты первый и не тяфкай . Прими лучше боярышника - у тебя это лучше получается .
4
1
Согласны с автором?
мин рус25 декабря 2017, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
Открывашкин :-P
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тэк знэщит, раз открыл знэщит там, знэщит нужно там
2
3
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Горожанин25 декабря 2017, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
что там за 2 колхозника на 2м фото?
Развернуть
о один колхозник нашелся - проминусовал. ждем 2го
5
3
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Татарин25 декабря 2017, 15:01
Молодец Рустам Нургалиевич!
9
4
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Злобный Аноним25 декабря 2017, 15:10
УРА, товарисчи??! А что там будет? Ну раскрутил коллектив самодеятельности Минниханова на реконструкцию ДК, им можно упиться на радостях, что лично мне, как жителю Соцгорода, хорошего от этой НОВОСТИ? ???
3
4
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Anzhela Chavgun25 декабря 2017, 15:10
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8
0
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Горожанин25 декабря 2017, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
Молодец Рустам Нургалиевич!
Развернуть
молодец-огурец
6
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
Пенсии когда в Татарстане повысит? Среди регионов России, здесь самые низкие пенсии и при том высокие цены в магазинах. Позорники самохвалы.
Развернуть
Точно такие же цены, как и в других регионах. Хватит выдумывать ерунду
6
1
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Горожанин25 декабря 2017, 15:27
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
УРА, товарисчи??! А что там будет? Ну раскрутил коллектив самодеятельности Минниханова на реконструкцию ДК, им можно упиться на радостях, что лично мне, как жителю Соцгорода, хорошего от этой НОВОСТИ? ???
Развернуть
Ну вообще действительно хорошая новость. Все лучше, чем очередное убийство ребенка собственной матерью.
0
1
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Горожанин25 декабря 2017, 15:27
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
УРА, товарисчи??! А что там будет? Ну раскрутил коллектив самодеятельности Минниханова на реконструкцию ДК, им можно упиться на радостях, что лично мне, как жителю Соцгорода, хорошего от этой НОВОСТИ? ???
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ДК - Дом Культуры. Там будут находится различные секции для детей и подростков, спектакли выставки для взрослых и детей. Только такое ощущение что вы мало такие мероприятия посещаете раз спрашиваете.
2
3
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Горожанин25 декабря 2017, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Открывашкин :-P
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Хорошо, что хоть что-то открывается и на том спасибо
2
0
Согласны с автором?
Уху евший25 декабря 2017, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
на***** деньги, если в городе дерьмово будет? ну будут у тебя 15 млр дол, что ты с ними в деревне в районе магадана делать будешь? подумай, НИЧЕГО! будешь ныть, постройте магазин
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если у меня будет такая сумма - тебя первого на кукуй пошлю и свалю на собственный теплый остров :-D
1
1
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да ну25 декабря 2017, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
ДК - Дом Культуры. Там будут находится различные секции для детей и подростков, спектакли выставки для взрослых и детей. Только такое ощущение что вы мало такие мероприятия посещаете раз спрашиваете.
Развернуть
находится ?
то есть уже ?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
пенсии у всех хорошии, ворчат только те, кто нелегально работал, а когда бизнес прижали по закону, выяснилось, что пенсии-то и нет. так что не надо тявкать, работать надо было законно
Развернуть
Так и официально в ПФ не все работодатели деньги переводили. Мне рассказывал один дед. 15 лет работал официально у друга. Зарплата белая, все честно. А тот, как оказалось, во внебюджетные органы денег не переводил и остался дед без пенсии
1
2
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 15:59
А меня что то сумма, потраченная на ремонт, 350 лямов удивляет... Можно было 3 новых ДК построить:-D
1
4
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да ну25 декабря 2017, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
А меня что то сумма, потраченная на ремонт, 350 лямов удивляет... Можно было 3 новых ДК построить:-D
Развернуть
значит кто-то 3 новых коттеджа построил
1
4
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
значит кто-то 3 новых коттеджа построил
Развернуть
В Испании:-P
1
5
Согласны с автором?
Ильнур Рамазанов25 декабря 2017, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
пенсии у всех хорошии, ворчат только те, кто нелегально работал, а когда бизнес прижали по закону, выяснилось, что пенсии-то и нет. так что не надо тявкать, работать надо было законно
Развернуть
У меня отец работал всегда в "белых" и крупных компаниях,последняя зп перед пенсией была 75000, пенсия жк 17000. Мама получала меньше,но тоже всегда в "белая"за была,пенсия 13500. Вот послн такой математики на "белую" мржно смело класть болт и самому как то копить ,либо вкладывать.
2
2
Согласны с автором?
Ия25 декабря 2017, 16:26
Зачем там портреты Ленина оставили.кому они нужны.
5
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Езжай в Москву , там лужковские пенсии, доплата из бюджета РФ.
Развернуть
Во многих регионах существует доплата к пенсии из местного бюджета, но только не в нашем суверенном РТ!
Зато у Шаймика дети в Форбсе, а Минник турист устраивающий сабантуй в Париже!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
пенсии у всех хорошии, ворчат только те, кто нелегально работал, а когда бизнес прижали по закону, выяснилось, что пенсии-то и нет. так что не надо тявкать, работать надо было законно
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Это.кто при Борьке алкаше.работал..А есть которые еще при коммуняках.хорошо работали. Но эти баллы отменили, как и северные. Так что не п..здите, чего не знаете. Накопительную часть вообще заморозили. А ведь некоторые специально деньги несли в банк, в накопительную часть, чтоб пенсию.хорошую получать.
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