В Минсельхозе России назвали приемлемую минимальную цену на вино

Минсельхоз предлагает установить минимальную розничную цену на бутылку вина в размере 180–190 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Евгения Ахпашева.

- Если мы на старте поставим высокую МРЦ, то недобросовестные производители смогут заработать за счет резкого повышения рыночной цены. Поэтому мы решили сейчас предложить минимальную цену ниже 200 рублей, — пояснил Ахпашев.

Он добавил, что Минсельхоз окончательно сформирует предложение по этому вопросу к весне, после чего направит его в Минфин — минимальные цены на алкоголь устанавливаются этим ведомством.

В Минсельхозе уже предлагали установить минимальные цены на вино в России, тогда речь шла о 250 рублях за бутылку. Кроме того, с подобной инициативой выступал депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. По его мнению, установление минимальной цены на вино поможет защитить россиян от "фальсификата и суррогата".

Сейчас в России действует только минимальная цена на водку. С мая она составляет 205 рублей за полулитровую бутылку.