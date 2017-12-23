В Казани задержали студента из Ирана, обворовавшего гипермаркет на 4 тысячи рублей

В Казани накануне, 24 декабря, в торговом центре "Южный" в гипермаркете "Ашан" 17-летний слушатель КФУ из Ирана похитил продукты на 4 тысячи рублей, его задержали. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Преступление случилось около 21:00. Иностранца удалось поймать, после чего была вызвана полиция, - сообщили ProKazan.ru.

Уже в отделе полиции задержанный признался и раскаялся в совершении преступления.

Его отпустили домой под обязательство о явке. Идет проверка.