Полиция Казани объявила в розыск восьмиклассницу, которая ушла в школу и пропала

В Казани полиция начала искать 15-летнюю ученицу 8 класса, которая 20 декабря ушла в школу №147 и пропала, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Девочка проживает в поселке Голубое озеро, 20 декабря в 8 часов утра она ушла, больше дома не появлялась. Ее 34-летняя мать накануне, 24 декабря, обратилась в полицию с заявлением, - сообщили ProKazan.ru.

Приметы пропавшей: девочка худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы темно-русые до плеч, большие карие глаза, шрам на левой руке.

Была одета в серые лосины, коричневые сапоги, белую водолазку, черный пуховик, черную шапку, на ней был красный шарф. При себе у нее был школьный рюкзак.

Ранее она уже уходила из дома.

Людей, видевших пропавшую девочку, просят обращаться в полицию.