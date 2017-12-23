Наверх
Метшин: «Мы перестали быть городом плохих дорог»
17:10, сегодня6
Популярный блогер Илья Варламов опустил Казань на 10 место в рейтинге городов России
16:39, сегодня2
Комик из Москвы: «Считаете, шутить про чеченцев опасно, вы никогда не шутили о Дербышках»
16:29, сегодня8
В Татарстане мужчина раскаленным утюгом пытал свою сестру
16:11, сегодня4
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
В центре Казани автобус въехал в мечеть
15:28, сегодня12
Реклама
Завтра в Казани ожидается снег и 8 градусов мороза
15:27, сегодня
Тест: Кто ты в интернете?
15:16, сегодня1
В Казани прекратили дело на полицейских, которые силой задержали жителей Азербайджана
15:08, сегодня7
Антимонопольщики возбудили дело на Исполком Челнов
15:05, сегодня2
В Казани от отравления бытовым газом умер мужчина
14:32, сегодня5
Минниханов после реконструкции открыл обновленный ДК им.Ленина
14:05, сегодня32
«МегаФон» отменяет внутрисетевой роуминг
13:58, сегодня5
Акустический вопрос: почему в некоторых помещениях Казани ничего не слышно
13:34, сегодня2
«Ак Барс» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком
13:33, сегодня8
В Татарстане спасли собаку, которая запуталась в колючей проволоке
12:58, сегодня11
В Минсельхозе России назвали приемлемую минимальную цену на вино
12:53, сегодня9
В центре Казани парень выдавил стекло у входной двери банка
12:17, сегодня10
Челнинец на новом шоу на Первом канале упал с «колеса фортуны»
12:03, сегодня12
В Казани задержали студента из Ирана, обворовавшего гипермаркет на 4 тысячи рублей
11:39, сегодня19
В Татарстане около подъезда жилого дома нашли гранату
11:22, сегодня6
Полиция Казани объявила в розыск восьмиклассницу, которая ушла в школу и пропала
11:10, сегодня15
В Казани в местах встречи Нового года установят ограждения-антитараны
10:56, сегодня3
В Казани мужчина погиб, во время ремонта на балконе воткнув в себя "болгарку"
10:38, сегодня15
В Татарстане возбудили дело после взрыва на руднике, где погибли двое
10:21, сегодня2
В Казани в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи
10:18, сегодня7
Найди себя: кем казанцы были в 2017 году?
10:10, сегодня
Мэрия Казани: «Есть впечатление, что дороги не очень хорошо очищены»
09:53, сегодня57
Глава оргкомитета «Россия 2018» сообщил о рекордном числе волонтёров на ЧМ-2018
09:29, сегодня
В Татарстане мужчина через 18 лет отсудил моральную компенсацию у убийцы своей матери
09:20, сегодня12
Страшное ДТП на трассе в РТ: столкнулись две «легковушки», погибли два человека
08:52, сегодня10
Взрыв в Камско-Устьинском гипсовом руднике: погибли два человека
08:27, сегодня1
СМИ: перед Новым годом продажи салютов выросли в 10 раз
08:14, сегодня13
В Челнах крановый завод опубликовал эротический календарь на 2018 год
20:11, 24.12.201736
Казань за неделю: Минниханов о встрече с Путиным, возмущенные мусульманки и "Дубравная"
18:30, 24.12.201743
В Казани возвели новогоднюю елку из велосипедов
16:23, 24.12.201745
СМИ: казанцы испугались введения платы за парковку у ТЦ "Тандем"
13:18, 24.12.201755
В центре Казани мужчина с обрезом напал на продуктовый магазин
12:11, 24.12.201732
В Татарстане в букмекерской конторе один из посетителей устроил стрельбу из ружья
11:16, 24.12.201714
Казанец погиб, упав с балкона второго этажа на ограду
10:59, 24.12.201726
В Казани пройдет отборочный тур "Мисс Татарстан 2018"
10:30, 24.12.201719
Туристический автобус с жителями Татарстана, ехавший с родины Деда Мороза, попал в ДТП
10:29, 24.12.201724
В Татарстане мать попыталась убить себя и сына газом
10:01, 24.12.201738
В Казани оправдали организатора митинга в поддержку татарского языка у Госсовета РТ
09:42, 24.12.201739
Сотрудники казанского завода сравнили вертолеты с фастфудом
09:18, 24.12.201721
Сегодня в Татарстане ожидается сильная метель
09:09, 24.12.20172
Фигуристка из Татарстана Евгения Тарасова стала чемпионкой России в парном катании
21:00, 23.12.201719
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
16:48, 23.12.201710
Ксению Собчак выдвинула кандидатом в президенты партия «Гражданская инициатива»
16:23, 23.12.201745
В РТ женщина обвинила омбудсмена, что ей посоветовали сдать детей в приют на время ипотеки
15:28, 23.12.201762
В Казани пятеро мужчин предстанут перед судом за похищение бизнесмена и вымогательство
15:14, 23.12.20176
В Татарстане попал в аварию рейсовый автобус, следовавший в Набережные Челны
13:43, 23.12.201723
В больнице скончался еще один студент КФУ из Ирака, пострадавший в аварии в РТ
13:22, 23.12.201742
При пожаре в Зеленодольске очевидцы спасли из горящего дома ребенка
12:40, 23.12.20177
В Казани на перекрестке улиц Побежимова-Челюскина подключили светофор
12:14, 23.12.201723
Казанский «Рубин» может перейти в частную собственность
11:38, 23.12.201728
Этой зимой на Лебяжье появятся освещенные лыжные трассы, а судьбу озера решат казанцы
10:43, 23.12.201731
Глава Центробанка считает, что россиянам «кажется» высокая инфляция
09:46, 23.12.201762
Дима Билан не смог спасти зеленодольца от вылета в шоу «Голос»
09:21, 23.12.201721
Синоптики: сегодня в Казани снег и минус 9 градусов
08:08, 23.12.2017
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Полиция Казани объявила в розыск восьмиклассницу, которая ушла в школу и пропала

Полиция Казани объявила в розыск восьмиклассницу, которая ушла в школу и пропала
16+
Фото: личная страница vk.com

В Казани полиция начала искать 15-летнюю ученицу 8 класса, которая 20 декабря ушла в школу №147 и пропала, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Девочка проживает в поселке Голубое озеро, 20 декабря в 8 часов утра она ушла, больше дома не появлялась. Ее 34-летняя мать накануне, 24 декабря, обратилась в полицию с заявлением, - сообщили ProKazan.ru.

Приметы пропавшей: девочка худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы темно-русые до плеч, большие карие глаза, шрам на левой руке.

Была одета в серые лосины, коричневые сапоги, белую водолазку, черный пуховик, черную шапку, на ней был красный шарф. При себе у нее был школьный рюкзак.

Ранее она уже уходила из дома.

Людей, видевших пропавшую девочку, просят обращаться в полицию.

Денис Зарипов, 25.12.2017, 11:10
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин25 декабря 2017, 11:37
Пое.. захотелось
9
8
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 11:48
Почему мать обратилась в полицию лишь через 4 дня? Похоже, в семье это норма.
1
17
Согласны с автором?
горожанин25 декабря 2017, 11:48
дай бог живой найти !!!!! а семью надо проверить тоже , ребенок второй раз сбегает из дома не просто так!!!!
Лучший комментарий
3
27
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 12:02
Нагуляется и вернётся.
Восьмиклассницаааааааа
4
8
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 12:04
Нашалавится и вернётся ;-)
8
6
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 12:19
Какие все тут святые... "нагуляеться, нашалавиться" вы такими же словами себя будите успокаивать когда ни дай бог с вами или вашими близкими произойдет что то подобное???
3
20
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 12:57
Жаль мне не 15, или ей как минимум не 16. Да найдется она, норма там это, не в первый раз и мамаша кинулась на поиски только на 4 день
1
2
Согласны с автором?
Денис25 декабря 2017, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
дай бог живой найти !!!!! а семью надо проверить тоже , ребенок второй раз сбегает из дома не просто так!!!!
Развернуть
Дело не желании потр...я. Просто есть люди которым такая жизнь нравится
0
4
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 13:08
В ответ на комментарий пользователя
Дело не желании потр...я. Просто есть люди которым такая жизнь нравится
Развернуть
Людям нравится, когда их ''жизнь трахает ''? Ну да, выборы это показывает. Шутка Икрам Мухаметзянов.
1
4
Согласны с автором?
да ну25 декабря 2017, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
Какие все тут святые... "нагуляеться, нашалавиться" вы такими же словами себя будите успокаивать когда ни дай бог с вами или вашими близкими произойдет что то подобное???
Развернуть
во сколько будить ?
3
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 13:43
Барышню мандачёс одолел?
3
6
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 13:56
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
3
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
Барышню мандачёс одолел?
Развернуть
Тоже этим страдаешь?
1
1
Согласны с автором?
да ну25 декабря 2017, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
Тоже этим страдаешь?
Развернуть
ну почему страдает ?
может наслаждается ?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2017, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Какие все тут святые... "нагуляеться, нашалавиться" вы такими же словами себя будите успокаивать когда ни дай бог с вами или вашими близкими произойдет что то подобное???
Развернуть
Слушай сострадалец ты наш, ей 15 лет !!!
Смартфоны и планшеты сейчас у детей чуть ли не с 3-х лет, и самостоятельно уже сами игры с плэймаркета качают. Что невозможного выйдя из школы позвонить или отправить смс родителям ? Деньги кончились ? 1) думаю подружайки-одноклассницы дали б позвонить. Телефон сел ? Смотри пункт 1.
1
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

«Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

До окончания голосования осталось:
Да, государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменовНет, футбольный клуб - это национальное достояниеМне все равно
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 0
Голосовать
Голосов: 0
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru